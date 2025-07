The Elf on the Shelf diventa un videogioco: Eroi del Natale arriva su console e PC

In occasione del 20° anniversario del celebre personaggio, The Lumistella Company e Outright Games annunciano con entusiasmo l’uscita del nuovo e magico videogioco The Elf on the Shelf: Eroi del Natale. Disponibile a partire dal 17 ottobre 2025, il gioco sarà fruibile su Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

The Elf on the Shelf: Eroi del Natale promette di portare tutta la magia del Polo Nord direttamente sugli schermi di casa, offrendo un’avventura 2D di piattaforme e rompicapi che cattureranno l’immaginazione di grandi e piccoli. I giocatori assumeranno il ruolo di un elfo apprendista in un’impegnativa missione per raccogliere lo Spirito natalizio e salvare il Natale. Attraverso 24 livelli pieni di sorprese, dalla corsa e i salti all’esplorazione, si affronteranno ostacoli a forma di biscotti e rompicapi avvincenti. L’esperienza è arricchita da minigiochi a tema festivo e adorabili sorprese, promuovendo un gameplay che coinvolgerà tutta la famiglia.

“Nel corso degli ultimi due decenni, The Elf on the Shelf è diventato un momento prezioso delle festività natalizie per molte famiglie in tutto il mondo. Dai momenti gioiosi ai ricordi più profondi, questa celebre tradizione riunisce le persone in modo autentico e sincero”, ha dichiarato Chanda Bell, co-fondatrice e co-CEO di The Lumistella Company. “Attraverso il lancio di Eroi del Natale, siamo lieti di offrire un nuovo modo con cui le famiglie potranno lasciarsi coinvolgere dalla magia, dando vita a tradizioni ancora più gioiose e scoprendo il Polo Nord come mai prima d’ora.”

Il gioco, progettato per bambini a partire dai 5 anni, include comandi intuitivi e funzioni di accessibilità che rendono l’esperienza adatta a tutti i livelli di abilità, dai giocatori più esperti ai più piccoli.

“Siamo davvero felici di collaborare con The Lumistella Company per trasformare una tradizione natalizia tanto amata in un’avventura avvincente e interattiva”, ha affermato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. “Il nostro obiettivo era realizzare un gioco che desse l’opportunità ai giocatori di aprire le porte del laboratorio di Babbo Natale. È un gioco pieno di emozioni, divertimento e magia natalizia, in cui i bambini e i loro familiari potranno davvero sentirsi dei veri eroi del Natale.”

Con oltre 31 milioni di Scout Elves, Elf Pets ed Elf Mates venduti in tutto il mondo, The Lumistella Company continua a diffondere allegria attraverso narrazioni e innovazioni immersive. Ora, questa tradizione viene portata oltre le festività natalizie in un nuovo mondo di gioco interattivo.