TIM Battiti Live Spring: da Ferrara la musica torna protagonista su Canale 5

TIM Battiti Live Spring debutta il 29 aprile in prima serata su Canale 5. Michelle Hunziker e Alvin conducono uno show ricco di grandi artisti italiani.

La primavera porta la musica in prima serata su Canale 5 con il debutto di "TIM Battiti Live Spring", evento speciale che animerà la suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara a partire da mercoledì 29 aprile. Michelle Hunziker sarà al timone della serata, accompagnata dalla verve di Alvin, per una kermesse che si preannuncia emozionante e ricca di stelle della musica italiana.

Sul palco della prima puntata saliranno alcuni dei nomi più amati del panorama attuale: tra questi Geolier, Tommaso Paradiso, Annalisa, Sayf, Fedez, Masini, Emma, Sal Da Vinci ed Ernia. La line-up si arricchisce ulteriormente con esibizioni di Rkomi, Ditonellapiaga, Serena Brancale, Levante, Delia, Luchè, Francesco Renga, Noemi, Cioffi, Fabio Rovazzi, Lda, Aka7even, Bresh, Tredici Pietro e Mara Sattei.

TIM consolida il suo ruolo di title sponsor dell'evento, confermando la volontà di supportare la musica e gli spettacoli dal vivo. Per il pubblico appassionato, "TIM Battiti Live Spring" rappresenta un appuntamento imperdibile per vivere le emozioni dei concerti dal vivo sul piccolo schermo. Il festival si conferma ancora una volta tra gli eventi musicali più seguiti e apprezzati, portando in piazza e in televisione la migliore musica italiana in un'atmosfera di grande festa.