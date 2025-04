TIROMANCINO: esce il videoclip del singolo “Mi Rituffo nella Notte”

Dopo l’uscita del loro ultimo brano, i Tiromancino tornano a far parlare di sé con il videoclip ufficiale del nuovo singolo “Mi rituffo nella notte“. Un’opera che si preannuncia tanto originale quanto la genesi della canzone stessa, come raccontato dal frontman Federico Zampaglione.

Il videoclip, nato dalla creatività di Bad Boss Production, porta la firma di Federico Zampaglione in veste di autore e regista, che si concede anche un piccolo cameo. Le strade e le piazze di Roma diventano il suggestivo palcoscenico di una nottata decisamente fuori dall’ordinario, interpretata magistralmente da Maccio Capatonda.

Il celebre attore veste i panni di un personaggio che compie una scelta radicale, abbandonando tutto per seguire una donna. Tuttavia, il racconto, proprio come il testo della canzone, è intriso di una sottile ironia che non esclude un velo di malinconia, soprattutto nel sorprendente finale.

La musica e le parole di “Mi rituffo nella notte” portano la firma inconfondibile di Federico Zampaglione, che ha curato anche la produzione del brano insieme a Leo Pari e Simone Guzzino. La sonorità del pezzo richiama le atmosfere musicali di Battisti, mentre il testo gioca con l’ironia, come svelato dallo stesso Zampaglione riguardo alla sua nascita: “Questa canzone è nata di getto in una notte, dopo una discussione con mia moglie. Lei mi chiese arrabbiata: “che fai senza di me?”. Io l’ho guardata…poi le ho risposto d’istinto e in modo ironico “mi rituffo nella notte”. Un quarto d’ora dopo avevo in mano la canzone!”.

Questo nuovo singolo arriva in un momento speciale per i Tiromancino, che si preparano a celebrare i 25 anni del loro storico album “La descrizione di un attimo” con un tour estivo. Un’occasione imperdibile per riascoltare i brani che hanno consacrato la band al grande pubblico e per scoprire dal vivo la freschezza e l’originalità di “Mi rituffo nella notte“. Il videoclip con Maccio Capatonda è sicuramente un ulteriore tassello di questo importante anniversario, un regalo per i fan e una nuova, sorprendente pagina nella storia dei Tiromancino.