Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Andrea Bianchera

Spettacolo

TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” debutta al primo posto della classifica FIMI

Published

Tiziano Ferro ritorna alla ribalta con il suo nuovo album di inediti “Sono un Grande”, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI italiana, conquistando i cuori di pubblico e critica. Questo successo rappresenta un’importante tappa nella carriera del cantautore di Latina, che ha intrapreso una nuova fase lavorando con una nuova etichetta, Sugar Music, e un nuovo management, Big Picture Management di Paola Zukar.

Il progetto “Sono un Grande”, frutto di oltre due anni di lavoro, rivela un Tiziano Ferro ispirato e profondo, pronto a mettersi in gioco ancora una volta. L’album è stato accompagnato dal singolo “Fingo&Spingo”, il cui video diretto da Giulio Rosati esplora la relazione complessa con la fama e la ricerca di felicità e libertà. Oltre ai singoli di successo “Cuore rotto” e “Fingo&Spingo”, il disco contiene altre nove inedite tracce, ciascuna con una storia unica.

“Sono un Grande” è disponibile in vari formati, compresi il vinile rosso e il CD con poster autografato, esclusivamente attraverso lo store Sugar Music; su Amazon è possibile acquistare invece il vinile bianco con una cover alternativa. Inoltre, è inclusa una bonus track scritta da Tiziano Ferro in collaborazione con Nek, Marta Venturini e Giulia Anania, intitolata “Tra le mani un cuore”.

Nel brano che dà il titolo all’album, Ferro canta: “Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!”, offrendo una riflessione su ciò che lo ha spinto a superare le sfide personali. “Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito,” racconta Ferro.

I fan di Tiziano Ferro possono anche attendere con entusiasmo il suo ritorno dal vivo con il tour STADI26. Già oltre 300.000 biglietti sono stati venduti per le 12 date che toccheranno le principali città italiane. Gli appuntamenti di Milano e Roma hanno già visto un raddoppio delle date per rispondere alla grande richiesta. Ferro si esibirà in città come Milano, Torino, Bologna, Napoli e Roma, promettendo di portare sul palco la stessa intensità e sincerità che caratterizzano la sua musica.

Con oltre venti milioni di dischi venduti nel mondo e una carriera che dura da più di vent’anni, Tiziano Ferro continua a essere una figura centrale nella musica italiana. Cantautore, produttore e autore, ha lasciato il segno non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, cantando in diverse lingue e collaborando con musicisti di fama mondiale.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Motori

Kia Italia: significativi cambiamenti nella divisione CX & Brand Marketing

Spettacolo

Grande Successo per l’Orchestra Sinfonica Wule in Italia

Spettacolo

È disponibile il videoclip di “HIMALAYA”, il nuovo singolo del cantautore partenopeo Revelè.

Spettacolo

Gardaland Resort protagonista in “Una Famiglia Sottosopra” di Alessandro Genovesi

Spettacolo

GIORGIA: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia.

Spettacolo

BOB DYLAN: fuori in fisico e in digitale il cofanetto “Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963”

Giochi

PAW Patrol: nuove avventure su monster truck per Tutta la Famiglia

Spettacolo

“Impossibile”: il nuovo podcast di Mediaset tra storia e mistero

Spettacolo

MUSICULTURA 2026: aperte le iscrizioni alla XXXVII edizione del concorso

Spettacolo

“The Rainmaker”: un nuovo legal thriller arriva in esclusiva su Sky

Motori

Samsung e Stellantis: inizia la rivoluzione digitale nelle concessionarie europee

Sport

Coca-Cola e il Viaggio della Fiamma Olimpica: inclusione e coesione all’insegna dei valori olimpici

Motori

Volkswagen: la nuova pressa PXL di Martorell guida il marchio verso l’elettrificazione

Motori

ACI Mobility S.p.A.: un nuovo polo unico per i servizi alla mobilità

Motori

Hyundai e NVIDIA insieme per il futuro della mobilità

Società

“Quarta Repubblica”: stasera l’intervista esclusiva al Ministro Carlo Nordio

Spettacolo

AIELLO: fuori “SENTIMENTALE”, il nuovo singolo con Levante

Spettacolo

TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” debutta al primo posto della classifica FIMI

Giochi

L’Italia ha il suo Campione di Red Bull Tetris!

Motori

Renault Group e Geely consolidano la collaborazione concludendo una partnership in Brasile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Grande Successo per l’Orchestra Sinfonica Wule in Italia

L’Orchestra Sinfonica Wule, la più grande compagnia musicale di monaci Chan al mondo, ha ottenuto un grande successo durante le sue date italiane. Sotto...

5 ore ago

Spettacolo

È disponibile il videoclip di “HIMALAYA”, il nuovo singolo del cantautore partenopeo Revelè.

Il cantautore partenopeo Revelè ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato “Himalaya”, accompagnato da un suggestivo videoclip diretto insieme a Vincenzo Zeno. Disponibile online,...

6 ore ago

Spettacolo

Gardaland Resort protagonista in “Una Famiglia Sottosopra” di Alessandro Genovesi

Giovedì 6 novembre arriva nelle sale cinematografiche “Una famiglia sottosopra”, il nuovo attesissimo film di Alessandro Genovesi. La pellicola, che vede protagonisti Luca Argentero...

6 ore ago

Spettacolo

GIORGIA: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia.

L’attesa è quasi finita per i fan di Giorgia. Il 7 novembre segna l’uscita del suo nuovo album di inediti, intitolato semplicemente “G”. Quest’ultima...

6 ore ago