TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” debutta al primo posto della classifica FIMI

Tiziano Ferro ritorna alla ribalta con il suo nuovo album di inediti “Sono un Grande”, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI italiana, conquistando i cuori di pubblico e critica. Questo successo rappresenta un’importante tappa nella carriera del cantautore di Latina, che ha intrapreso una nuova fase lavorando con una nuova etichetta, Sugar Music, e un nuovo management, Big Picture Management di Paola Zukar.

Il progetto “Sono un Grande”, frutto di oltre due anni di lavoro, rivela un Tiziano Ferro ispirato e profondo, pronto a mettersi in gioco ancora una volta. L’album è stato accompagnato dal singolo “Fingo&Spingo”, il cui video diretto da Giulio Rosati esplora la relazione complessa con la fama e la ricerca di felicità e libertà. Oltre ai singoli di successo “Cuore rotto” e “Fingo&Spingo”, il disco contiene altre nove inedite tracce, ciascuna con una storia unica.

“Sono un Grande” è disponibile in vari formati, compresi il vinile rosso e il CD con poster autografato, esclusivamente attraverso lo store Sugar Music; su Amazon è possibile acquistare invece il vinile bianco con una cover alternativa. Inoltre, è inclusa una bonus track scritta da Tiziano Ferro in collaborazione con Nek, Marta Venturini e Giulia Anania, intitolata “Tra le mani un cuore”.

Nel brano che dà il titolo all’album, Ferro canta: “Perché se non sono ancora morto… Sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande… e non me ne sono mai accorto!”, offrendo una riflessione su ciò che lo ha spinto a superare le sfide personali. “Sono un grande è il frutto di tutto quello che è accaduto nella mia vita, la consapevolezza che se sono riuscito a superare tutte le tempeste è perché forse qualcosa di buono l’ho fatto e un futuro felice me lo merito,” racconta Ferro.

I fan di Tiziano Ferro possono anche attendere con entusiasmo il suo ritorno dal vivo con il tour STADI26. Già oltre 300.000 biglietti sono stati venduti per le 12 date che toccheranno le principali città italiane. Gli appuntamenti di Milano e Roma hanno già visto un raddoppio delle date per rispondere alla grande richiesta. Ferro si esibirà in città come Milano, Torino, Bologna, Napoli e Roma, promettendo di portare sul palco la stessa intensità e sincerità che caratterizzano la sua musica.

Con oltre venti milioni di dischi venduti nel mondo e una carriera che dura da più di vent’anni, Tiziano Ferro continua a essere una figura centrale nella musica italiana. Cantautore, produttore e autore, ha lasciato il segno non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, cantando in diverse lingue e collaborando con musicisti di fama mondiale.