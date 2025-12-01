Connect with us

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso è pronto a salire per la prima volta sul palco dell’Ariston come concorrente in gara al prossimo Festival di Sanremo. La notizia segna un momento particolarmente significativo nella carriera del cantautore romano, che negli ultimi anni ha consolidato la propria identità artistica come una delle voci più rappresentative del pop italiano contemporaneo.

L’annuncio arriva a ridosso dell’uscita del suo nuovo album “Casa Paradiso”, pubblicato il 28 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco, molto atteso dai fan, rappresenta una nuova tappa del percorso musicale di Paradiso dopo le esperienze passate e conferma la sua capacità di unire melodia, introspezione e leggerezza in brani che puntano dritti al cuore del pubblico.

L’album è stato anticipato dai singoli “Lasciamene un po’” e “Forse”, quest’ultimo attualmente in ascesa nelle classifiche radiofoniche italiane. Si tratta di due brani che hanno già delineato la direzione sonora del progetto: una scrittura immediata, arrangiamenti luminosi e atmosfere che richiamano la tradizione del pop romantico ma con uno sguardo contemporaneo, coerente con lo stile inconfondibile del cantautore.

Parallelamente, Paradiso ha annunciato il suo nuovo tour, il “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, che prenderà il via ad aprile del prossimo anno. Il tour, prodotto da Live Nation, porterà l’artista nei principali palazzetti italiani, confermando il forte legame con il pubblico e la costante crescita della sua dimensione live.

La partecipazione a Sanremo apre dunque un nuovo capitolo nella carriera di Tommaso Paradiso, che si prepara a confrontarsi per la prima volta con la competizione più iconica della musica italiana. Un debutto atteso e significativo, che arriva in un periodo di grande fermento artistico e creativo per il cantautore romano, pronto a portare sul palco dell’Ariston la propria autenticità e il suo mondo musicale riconoscibile.

Tommaso Paradiso a Sanremo 2025 non rappresenta soltanto una nuova sfida, ma anche la celebrazione di un percorso ormai maturo, in cui scrittura, melodia e sensibilità convivono alla ricerca costante di una connessione sincera con chi lo ascolta.

