Connect with us

Hi, what are you looking for?

Die XX Technologieprogramme begannen mit dem VISON EQXX, der sich auf umfassende elektrische Effizienz im Alltag konzentrierte – von Antriebsstrang und Aerodynamik bis hin zu digitalen Entwicklungswerkzeugen und vielem mehr. Der CONCEPT AMG GT XX hingegen fokussiert sich auf elektrische Performance mit einem radikal neuen Antriebsstrang, der neue Maßstäbe setzt. Tomorrow XX wiederum konzentriert sich auf innovative Komponenten und Materialien, die Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft in unserem gesamten Portfolio vorantreiben. The XX tech programmes began with the VISON EQXX, which focused on wide-ranging real-world electric efficiency – from drivetrain and aerodynamics to digital development tools and much more besides. The CONCEPT AMG GT XX, on the other hand, focuses on electric performance, with a radically new drivetrain that rewrites the rulebook. Meanwhile, Tomorrow XX focuses on innovative components and materials that drive decarbonisation and circularity all the way across our portfolio.

Motori

Tomorrow XX: Mercedes-Benz svela una nuova dimensione della sostenibilità

Published

Mercedes‑Benz compie un passo deciso verso il futuro con “Tomorrow XX”, un programma tecnologico che segna una nuova tappa nel percorso di sostenibilità dell’azienda. L’iniziativa, pensata per promuovere la decarbonizzazione lungo l’intera catena del valore, rappresenta un approccio olistico capace di ridefinire il modo in cui materiali e componenti vengono ideati, realizzati e reimpiegati.

Il cuore di “Tomorrow XX” è un vasto progetto di ricerca su oltre quaranta nuovi tipi di materiali e componenti, con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio dei veicoli e al tempo stesso ampliare in modo significativo l’uso di materie prime riciclate. Mercedes‑Benz intende così avvicinarsi sempre di più a un modello produttivo realmente circolare, dove ogni elemento del veicolo diventa parte di un ciclo continuo di rigenerazione.

Uno degli esempi più rappresentativi di questa filosofia è un nuovo faro progettato per semplificare il riciclo e favorire la circolarità, grazie a una tecnologia di assemblaggio innovativa e facilmente disassemblabile. Un cambio di mentalità che investe l’intero processo di progettazione e riflette la volontà di privilegiare i monomateriali, aumentando la compatibilità tra componenti e la possibilità di recuperare risorse preziose.

All’interno del programma trova spazio anche una ricerca approfondita su soluzioni bio‑based e bio‑circolari, finalizzate a ridurre ulteriormente la dipendenza da materiali di origine fossile. In quest’ottica, ogni Mercedes di oggi è vista come una potenziale “miniera” di materie prime per le vetture del domani, in un ciclo virtuoso che mette la sostenibilità al centro dell’innovazione.

“Tomorrow XX” rappresenta il motore tecnologico delle nuove strategie ambientali di Mercedes‑Benz, estendendosi a tutto il portafoglio prodotti e seguendo la stessa visione olistica e multidisciplinare già sperimentata con i progetti VISION EQXX e CONCEPT AMG GT XX. Con questa iniziativa, la Casa di Stoccarda conferma il proprio impegno a ridurre l’impatto ambientale del settore automotive, puntando su una sostenibilità che parte dai materiali e arriva alla visione complessiva dell’auto del futuro.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15R: la Serie R raggiunge nuovi vertici con una fotocamera selfie da 32 MP 

Spettacolo

JACOPO SOL: torna per concludere un anno speciale con il suo nuovo singolo “GRAN FINALE”

Spettacolo

Mario Biondi: da oggi è disponibile la riedizione di “A VERY SPECIAL MARIO CHRISTMAS”

Giochi

Capcom annuncia Mega Man: Dual Override ai The Game Awards 2025

Spettacolo

Luk3: disponibile da oggi in radio e in digitale “SLALOM”

Motori

Nissan riceve il premio ADI per la migliore innovazione

Spettacolo

I Patagarri annunciano “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour” e un nuovo singolo

Motori

Tomorrow XX: Mercedes-Benz svela una nuova dimensione della sostenibilità

Moda

BMW Motorrad presenta la Collezione Abbigliamento 2026: sicurezza, comfort e stile per ogni viaggio

Motori

Crash-test Euro NCAP 2025: più modelli a cinque stelle e l’importanza degli optional di sicurezza

Giochi

Resident Evil Requiem: il ritorno del terrore con Leon S. Kennedy e una nuova eroina

Motori

BYD: la sicurezza come punto di partenza per ogni vettura

Motori

MINI punta su materiali innovativi per gli interni

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni, Mannarino e Fiorella Mannoia arriva IL VOLO

Motori

Nuova Hyundai NEXO ottiene le cinque stelle EuroNCAP: sicurezza e innovazione al top

Giochi

Screamer: il leggendario racing di Milestone torna con una data d’uscita e un nuovo story trailer

Spettacolo

“David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”: la nuova biografia firmata Paul Morley 

Motori

La nuova Volkswagen T-Roc ottiene cinque stelle nei test Euro NCAP 2025

Giochi

Mega Charizard Y infiamma la nuova espansione “Fiamme Cremisi” del GCC Pokémon Pocket

Motori

INEOS Grenadier Game Viewer: il nuovo riferimento per i safari di lusso dal 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nissan riceve il premio ADI per la migliore innovazione

Il percorso di innovazione di Nissan Italia ottiene un riconoscimento di prestigio. Il Nissan Innovation Program ha ricevuto il Premio Eccellenza del Design 2025...

3 ore ago

Motori

Crash-test Euro NCAP 2025: più modelli a cinque stelle e l’importanza degli optional di sicurezza

Nell’ultima serie di test Euro NCAP del 2025, diciannove nuovi modelli di automobili sono stati messi alla prova con risultati che confermano il costante...

7 ore ago

Motori

BYD: la sicurezza come punto di partenza per ogni vettura

Per BYD, la sicurezza non rappresenta un accessorio da integrare a progetto concluso, ma il vero punto di partenza nello sviluppo di ogni modello....

7 ore ago

Motori

MINI punta su materiali innovativi per gli interni

MINI continua a dimostrare che la filosofia “Less is more” non è soltanto un approccio estetico, ma un vero impegno verso un futuro più...

7 ore ago