Topps porta la magia delle trading cards a Lucca Comics & Games 2026

Topps celebra i 60 anni di Lucca Comics & Games con esclusive collezioni Marvel e Disney, eventi live, sessioni di scambio e ospiti al Padiglione Carducci.

Topps si prepara a trasformare il Padiglione Carducci di Lucca Comics & Games 2026 in un vero paradiso per gli appassionati di trading cards. L'occasione è storica: il 60° anniversario della manifestazione toscana è il palcoscenico ideale per il debutto delle nuove e attesissime collezioni a tema Marvel e Disney, accanto alla tradizionale eredità legata alle figurine sportive. Lo stand CAR 214 promette un viaggio tra le emozioni dello scambio, la scoperta di pezzi rari in teca e momenti d'incontro pensati per coinvolgere fan di ogni generazione.

L'iniziativa si distingue per un'offerta ricca che unisce sport e cultura pop: oltre al celebre Trading Wall, spazio dove la community può scambiarsi e spacchettare nuove bustine, sarà possibile partecipare all'estrazione di un box esclusivo di carte Topps. Gli appuntamenti live rappresentano un'autentica attrazione: venerdì 30 ottobre alle 16:00, lo stand ospiterà una puntata dal vivo di Heroes No More, il noto video-podcast cinecomic condotto da Andrea Bellusci e dal creator JTaz. Durante l'evento non mancheranno analisi approfondite sui supereroi, speculazioni sui prossimi film Marvel e un imperdibile unboxing della collezione Marvel Neon, affiancata da Marvel Comics Chrome e Disney Chrome.

Il calendario prosegue sabato 31 ottobre alle 12:30 all'Auditorium San Girolamo con un panel ufficiale Topps aperto a tutti. La sessione sarà guidata dal popolare conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, che condividerà la propria passione e aneddoti sul basket americano anticipando il lancio della collezione NBA Flagship. Insieme a lui interverranno Omar, esperto di carte sportive, e Andrea Bellusci per un approfondimento sul mondo Marvel. Un'occasione preziosa sia per i neofiti sia per i collezionisti più esperti di immergersi nelle storie e nelle novità dell'universo delle trading cards.

Tra attività dal vivo, sessioni di scambio e ospiti di primo piano, lo stand di Topps si propone come punto di riferimento della manifestazione per scoprire la magia delle trading cards. Che la propria passione siano i campioni sportivi o i grandi eroi della cultura pop, Lucca Comics & Games diventa il luogo dove vivere il collezionismo in modo autentico, tra bustina e bustina.