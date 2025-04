TOQUINHO torna in Italia con il tour “60 ANNI DI CARRIERA” (special guest CAMILLA FAUSTINO)

Il leggendario chitarrista e cantante brasiliano Toquinho farà tappa in Italia nel mese di maggio con il suo tour “60 ANNI DI CARRIERA”. Lo spettacolo, che si terrà in varie città italiane, sarà un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più memorabili della carriera di questo iconico artista.

“Con il tour “60 ANNI DI CARRIERA”, attraverso i brani che hanno costellato il mio percorso di 60 anni di successi, ripercorrerò i momenti più significativi della mia storia musicale, omaggiando amici, compositori e collaboratori che hanno contribuito a crearla”, ha dichiarato Toquinho. Accanto a lui sul palco ci sarà Camilla Faustino, una delle più grandi voci della “Nuova Mùsica Popular Brasileira”, pronta a portare giovinezza, carisma e allegria allo spettacolo.

Il tour italiano “60 ANNI DI CARRIERA” prevede le seguenti tappe:

– 18 maggio al Teatro Trianon Viviani di Napoli

– 19 maggio al Teatro Massimo di Cagliari

– 21 maggio al Gran Teatro Geox di Padova

– 22 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano

– 23 maggio al Teatro Metropolitan di Catania

– 25 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

L’anima della Bossa Nova, nome d’arte di Antonio Pecci Filho, è considerato uno dei più grandi chitarristi e cantanti brasiliani, con una carriera di circa 60 anni che ha visto la registrazione di circa 90 dischi e la composizione di oltre 450 brani. Toquinho è particolarmente noto per la sua collaborazione con Vinícius de Moraes, con cui ha creato canzoni immortali come “Aquarela” e “Tristeza”. Dopo la morte di Vinícius nel 1980, Toquinho ha proseguito la sua carriera da solista, collaborando con artisti di fama mondiale come Chico Buarque ed Ennio Morricone.

“Il mio repertorio spazia dalla Bossa Nova alla samba, e ho continuato a incantare il pubblico con il mio straordinario talento e la mia passione per la musica”, ha aggiunto Toquinho.