Torino accoglie la nuova Fiat 500 Hybrid e festeggia il rilancio di Mirafiori

Published

Torino celebra un nuovo traguardo nella sua lunga storia automobilistica con l’arrivo della Fiat 500 Hybrid e l’avvio dei lavori di riqualificazione della storica Palazzina Uffici di Mirafiori. Due progetti che, insieme, testimoniano la volontà di Stellantis di rafforzare il legame con la città e di costruire un futuro fondato su innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio industriale.

La produzione della nuova 500 Hybrid è partita ufficialmente a metà novembre nello stabilimento di Mirafiori, con l’obiettivo di superare le 6.000 unità entro la fine del 2025 e garantire le prime consegne ai clienti a gennaio 2026. L’azienda ha inoltre annunciato che, da marzo 2026, verrà attivato un secondo turno di produzione accompagnato da circa 400 nuove assunzioni, a conferma del rilancio produttivo dello storico sito torinese.

L’evento, organizzato nel cuore del complesso di Mirafiori, ha richiamato oltre 200 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo industriale, sindacale e giornalistico, insieme ai dipendenti di Stellantis. Erano presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo. A fare gli onori di casa sono stati il Presidente di Stellantis John Elkann, l’Amministratore Delegato Antonio Filosa, il Responsabile delle Attività Europee Emanuele Cappellano e l’Amministratore Delegato del Brand FIAT e Responsabile Global Marketing Olivier François.

La nuova 500 Hybrid rappresenta un tassello cruciale del piano di rinnovamento di Fiat e si propone come simbolo della fusione tra tradizione e innovazione. Prodotta all’interno del reparto “Carrozzerie” di Mirafiori, sarà disponibile nelle versioni Hatchback, 3+1 e Cabrio con diverse configurazioni – POP, ICON, LA PRIMA – e con la serie speciale “TORINO”, pensata come omaggio alla città che ne è la culla storica. Il modello porta con sé un design aggiornato, maggiore comfort e un pacchetto tecnologico avanzato, per un’esperienza di guida più sostenibile e connessa.

Nel corso della cerimonia, Olivier François ha sottolineato il legame indissolubile tra il marchio FIAT e la città: “La 500 è molto più di un’auto: è un simbolo di creatività, passione e italianità. Con la nuova 500 Hybrid, vogliamo offrire una mobilità che unisce tradizione e futuro, celebrando l’Italia che piace e il legame unico tra FIAT, Torino e Mirafiori. Questo modello rappresenta la nostra visione di un’auto accessibile, sostenibile e capace di emozionare, proprio come la città che la ospita.”

Parallelamente al debutto del nuovo modello, Stellantis ha avviato ufficialmente i lavori di ristrutturazione della Palazzina Uffici di Mirafiori, un edificio simbolo del design industriale italiano inaugurato oltre 80 anni fa. Il progetto, parte del programma europeo grEEn-campus, mira a trasformare gli spazi di lavoro rendendoli più moderni, collaborativi e sostenibili. L’intervento coprirà una superficie complessiva di 61.000 metri quadrati, distribuiti su cinque piani fuori terra e due interrati.

Al centro della riqualificazione figurano una facciata di 200 metri rivestita in pietra di Finale, l’installazione di 1.670 nuove finestre per migliorare luminosità e comfort, e l’integrazione di pannelli fotovoltaici con un sistema intelligente per la gestione energetica. L’obiettivo è farne un edificio a bilancio energetico positivo, in linea con i più avanzati standard internazionali di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di CO₂.

John Elkann ha definito il doppio evento come un momento di rinascita per la città e per l’industria automobilistica italiana: “Questa giornata rappresenta un nuovo slancio per Torino e per Mirafiori, luoghi simbolo della nostra storia e del nostro futuro. Con il rinnovamento della Palazzina e il lancio della nuova 500 Hybrid, celebriamo la capacità di Stellantis di innovare restando fedele alle proprie radici.”

Sulla stessa linea, Antonio Filosa ha aggiunto: “Il rilancio di Mirafiori e la produzione della 500 Hybrid sono la dimostrazione concreta della volontà di Stellantis di investire in Italia e nelle sue eccellenze. Questo progetto integra innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone.”

Con l’arrivo della nuova Fiat 500 Hybrid e la rinascita della Palazzina di Mirafiori, Torino riafferma il suo ruolo di cuore pulsante dell’automotive italiano. Un segnale forte che unisce memoria e rinnovamento, passato e futuro, in un percorso condiviso di innovazione responsabile e fiducia nell’eccellenza industriale del Paese.

