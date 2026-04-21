Torna il Milano Latin Festival 2026: musica, cultura e sapori dal cuore dell'America Latina

Il Milano Latin Festival torna a far vibrare la città con la sua energia contagiosa dal 11 giugno al 15 agosto 2026: per due mesi, Milano si trasformerà in un vero villaggio latinoamericano all'interno del MIND Milano Innovation District (ex Area Expo), con un'offerta che spazia tra musica, ballo, gastronomia, cultura e artigianato, accogliendo tutte le età e provenienze.



Punto di forza del festival è la ricca programmazione di concerti live al MIND Live Theatre, che accoglieranno alcuni dei maggiori artisti della scena latina internazionale come Kany Garcia, Pedro Sampaio, Camilo, Los Van Van, Ozuna, Nicky Jam, Myke Towers, Anuel AA, Ruben Blades e tanti altri. Alle esibizioni di peso si affiancherà la presenza della giovane band urbana J Nueve, scoperta attraverso il contest "Latin Factor", dedicato ai nuovi talenti della musica latina.



Ogni serata inizierà alle 18:30 e proseguirà fino alle 2:00, animando il Festival Village con balli al Latino Caliente Stage e in Piazza Latina, dj set, animazione e intrattenimento. Tra i dj ufficiali figurano nomi come Dj Dee, Dj Dylan, Dj La Mega e Dj Willy El Coyote, pronti a trasformare ogni notte in una vera festa.



Il viaggio nella cultura non si ferma alla musica: il Salone delle Nazioni offrirà incontri, attività, mostre e approfondimenti curati con ambasciate, consolati e comunità latinoamericane. Nel calendario settimanale ci saranno focus sulle festività e identità di Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Messico, Perù, Repubblica Dominicana e Venezuela.



Grande attenzione è riservata anche alla gastronomia, con specialità tipiche dei principali paesi latinoamericani. Il ristorante La Caserita propone menu peruviani e argentini, mentre le aree degustazione vantano piatti di Messico, Ecuador, Brasile, Colombia, Salvador, Cuba, Venezuela, Bolivia e Repubblica Dominicana. Per i più golosi ci saranno gelati esotici e dolci tipici come churros e picarones con cocktail d'autore nei bar.



Il festival offrirà appuntamenti speciali fra cui il Grand Opening con ingresso gratuito l'11 giugno, la Zarro Night, serate tributo agli anni Duemila, il Megaschiuma Party di Ferragosto, feste a tema reggaeton, urban e Latin Old School, oltre agli eventi "Muestra Internacional Integrándonos" dedicati al dialogo e all'inclusione interculturale. "Llevo a mi país en el corazón por…" sarà una mostra partecipata per sottolineare l'intreccio tra arte, cultura e appartenenza.



La sicurezza sarà garantita con controlli all'ingresso e la presenza degli steward. Il festival sarà chiuso il lunedì e il martedì, salvo le giornate del 23 giugno e 28 luglio. I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita, con tariffe diversificate e ingressi gratuiti o agevolati per alcune serate, minori di 12 anni e in occasione di particolari eventi.



L'accessibilità è curata con parcheggi dedicati e servizio navetta dalla stazione Rho Fiera e da Via Risorgimento 44. L'ingresso è vietato ai minori di 18 anni non accompagnati da adulti; gli amici a quattro zampe sono ammessi al guinzaglio.



Dalla sua nascita nel 2015, il Milano Latin Festival si è imposto come uno degli eventi culturali estivi più attesi e partecipati in Europa, offrendo ogni volta un'esperienza immersiva unica, punto di riferimento per l'incontro tra Italia e America Latina e piattaforma creativa per la valorizzazione delle nuove generazioni di artisti.