Tosca pubblica Feminae: il nuovo album tra collaborazioni e suoni internazionali

Esce oggi Feminae, il nuovo album di Tosca, disponibile in formato CD deluxe maxi, doppio vinile deluxe trasparente numerato e in download. Dal 22 maggio sarà accessibile anche sulle principali piattaforme di streaming. L'album arriva a sette anni dal precedente Morabeza e rappresenta un vero attraversamento di voci, repertori e collaborazioni tra Italia e mondo, intrecciando identità musicale e libertà artistica sotto un unico filo conduttore: il femminile.

A lanciare Feminae c'è il videoclip di Primavera, scritto da Pacifico e Tosca, che accompagna l'uscita con una riflessione sulle distanze relazionali all'interno degli affetti familiari. Il brano, nato da una profonda conversazione tra autore e interprete a Parigi, racchiude uno sguardo intenso e sospeso sul tema della separazione emotiva, concretizzato dal gesto finale del videoclip dove una fotografia scivola sulla corrente del fiume. La regia di Stefano Ricco alterna filmati Super 8 dell'archivio di Tosca a immagini contemporanee, creando un dialogo privo di confini temporali.

L'album comprende adattamenti ed esecuzioni inedite, arricchiti da un nutrito gruppo di ospiti d'eccezione come Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Maria Bethânia, Sílvia Pérez Cruz, Stacey Kent, Mama Marjas e Cristina Branco. L'intervento di Paolo Fresu e Rita Marcotulli, insieme ai Flowing Chords, contribuisce ad ampliare il respiro musicale del progetto, che unisce tradizione e contemporaneità. Feminae non si limita a raccontare il femminile, ma lo attraversa come territorio vivo e in continua evoluzione.

Alla produzione artistica, agli arrangiamenti e agli adattamenti in italiano torna Joe Barbieri, già al fianco di Tosca nei precedenti lavori. Il sound dell'album abbraccia indipendenza e scambio creativo, scegliendo di non seguire logiche di mercato ma di esprimere una visione autentica. Feminae si fa così portavoce di storie e temi universali, alternando brani originali a classici della musica mondiale rivisitati.

Nel corso delle prossime settimane, Tosca sarà protagonista di una serie di incontri-concerto dal vivo con ospiti come Valentina Petrini, Peter Gomez, La Niña del Sud e Olivia Sellerio, a Roma, Milano, Napoli e Palermo. Questi appuntamenti offriranno l'occasione di esplorare da vicino i temi e le collaborazioni dell'album in un contesto intimo e dialogico.

La tracklist di Feminae spazia da Vissi d'arte a brani come Che sarà terra e che sarà mare, Io non esisto senza te (in duetto con Maria Bethânia) e Per un'amica (con Ornella Vanoni), passando per versioni originali e traduzioni d'autore. Tra gli autori coinvolti figurano nomi di prestigio come Pacifico, Ivano Fossati, Jorge Drexler, Giovanni Truppi, Vinicius De Moraes, Antonio Carlos Jobim, Sergio Bardotti e molti altri.

Feminae rappresenta un importante ritorno sulla scena per Tosca, un manifesto di ricerca e condivisione che valorizza il talento femminile, l'incontro tra culture e la libertà di sperimentazione.