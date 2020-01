Total War: Three Kingdoms, disponibile l’espansione Mandate of Heaven

L’anno è il 182 a.C. L’Impero Han è in subbuglio e la Cina sta scivolando verso il caos. La corte dell’Imperatore è paralizzata dalla corruzione e una grande carestia ha devastato il nord. Agli occhi del popolo, l’imperatore Ling ha perso il Mandato del Cielo – e con esso il diritto di governare.

Linea temporale in evoluzione

Mandate of Heaven presenta una linea temporale in evoluzione che garantisce la possibilità di giocare attraverso l’impostazione prequel direttamente nel gioco base di THREE KINGDOMS. Riscrivi la storia mentre la tua partita passa al 190 a.C. con gli eventi che si svolgono in base alle scelte che hai fatto e nuove fazioni si uniscono alla mischia.

Nuovi Signori della Guerra

Con sei nuovi Signori della Guerra come Ling e Zhang Jue e le campagne prequel preferite dai fan come quelle di Cao Cao e Liu Bei, i giocatori possono condurre la guerra con la maestosità dell’Impero Han, ispirare ribellioni con le devastanti tribù dei Turbanti Gialli o scrivere il loro capitolo in uno dei periodi più turbolenti dell’antica Cina.

Unità devastanti

Con la potenza della Cina a portata di mano puoi devastare i tuoi nemici su una scala senza precedenti con oltre quaranta nuove unità disponibili per il reclutamento. La nuova fanteria e cavalleria spazia dai contadini alle élite dinastiche come i Chen, gli Yaoguai e i coscritti imperiali.

Aggiornamento gratuito

Mandate of Heaven prevede anche un nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di THREE KINGDOMS che permette l’accesso ad una serie di nuove unità tra cui un nuovo signore della guerra, macchine da assedio, schieramenti pre-battaglia e nuove unità di fanteria – tutto ciò che ti serve per rafforzare il tuo dominio in Cina!

