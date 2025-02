Toyota Corolla: nuove dotazioni per la versione Touring Sport 2025

Nel 2025, Toyota ha introdotto una serie di novità per la sua iconica Corolla Touring Sport, rendendola ancora più attraente per il mercato europeo. Grazie a un design rinnovato e a un’attenzione crescente alla sostenibilità, la nuova Corolla si conferma come una delle proposte più competitive nel segmento C delle auto per famiglie.

Le ultime migliorie introdotte da Toyota puntano a elevare la qualità percepita e la varietà di scelta per i clienti, senza compromettere gli elementi chiave che hanno reso Corolla un’auto di successo. Affidabilità, durata e sicurezza restano pilastri fondamentali del modello, supportati dalla tecnologia Toyota T-Mate e dall’ultima generazione del Toyota Safety Sense.

La Corolla Touring Sport continuerà a essere proposta con due efficienti motorizzazioni Full Hybrid, confermando l’impegno di Toyota per una mobilità a basse emissioni, in linea con la strategia Multi-path del marchio.

Toyota prosegue nel suo percorso verso una produzione più sostenibile, adottando materiali ecologici ove possibile. Seguendo il concetto introdotto con il nuovissimo Toyota C-HR, la Corolla Touring Sport 2025 utilizza pelle sintetica di alta qualità per il rivestimento del volante e del pomello del cambio in tutte le versioni. Inoltre, è stata introdotta una nuova opzione di rivestimento per i sedili, realizzata con tessuti riciclati, che unisce estetica, comfort e resistenza.

La gamma cromatica della Corolla Touring Sport si amplia con l’introduzione delle nuove tinte Metal Oxide e Super Green, disponibili esclusivamente nella versione GR Sport con finitura bitono. A completare il look sportivo, le calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido e i nuovi center cap dei cerchi in lega, che sostituiscono i precedenti elementi in tinta con la carrozzeria, aggiungendo un contrasto distintivo.

La produzione della Corolla Touring Sport 2025 è iniziata a febbraio presso gli stabilimenti di Toyota Manufacturing UK, confermando il continuo impegno del marchio giapponese nella produzione locale e nella qualità costruttiva.