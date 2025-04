Toyota e Continental: una collaborazione vincente per il Giro d’Italia 2025

In occasione della 108° edizione del prestigioso Giro d’Italia, si rinnova la collaborazione tra due giganti dell’industria automobilistica e delle gomme: Toyota e Continental. “Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Continental in occasione del più importante evento di ciclismo in Italia. Si tratta di una partnership solida, fondata su valori condivisi come l’impegno per la sostenibilità, la costante ricerca dell’innovazione e una rigorosa attenzione alla sicurezza”, ha dichiarato Christian Mohorovicich, Direttore Marketing Toyota Italia.

La partnership, già collaudata, si basa su principi chiave come la sostenibilità, l’innovazione continua e la sicurezza. Quest’anno, Toyota parteciperà come Official Car e Mobility Partner, mentre Continental è Top Sponsor e Official Tyre. Insieme, accompagneranno gli atleti lungo i paesaggi spettacolari del Giro, fornendo soluzioni di mobilità sostenibile e sicura, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Toyota, orgogliosa di presentare la sua gamma elettrificata, schiererà oltre 60 vetture, ciascuna dotata delle più avanzate tecnologie: dal Full Hybrid al Plug-in Hybrid, passando per il Full Electric Toyota con bZ4X, fino alla tecnologia a celle a combustibile della berlina Mirai alimentata a idrogeno. Tra queste, spicca la tecnologia Plug-in Hybrid rappresentata dalla Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Questo modello incarna l’approccio multi-tecnologico di Toyota, combinando sostenibilità, sicurezza, performance e piacere di guida.

Le auto elettrificate di Toyota saranno dotate delle innovazioni più recenti e all’avanguardia di Continental, con una perfetta sinergia tra i sistemi di sicurezza avanzati delle vetture e le prestazioni degli pneumatici. I pneumatici Continental, come l’AllSeasonContact 2 e la speciale edizione del Continental UltraContact, garantiranno caratteristiche di guidabilità eccellente, sicurezza in ogni stagione, comfort di marcia e una notevole resistenza al rotolamento. Queste caratteristiche sono fondamentali per migliorare l’efficienza dei veicoli e massimizzare le prestazioni.

Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental, sottolinea l’importanza di questa collaborazione: “Questa partnership ci soddisfa pienamente e ci permette di sottolineare come la tecnologia con la quale sono progettati gli pneumatici Continental sia il supporto ideale per esaltare le performance di vetture all’avanguardia e garantire la resa ottimale dei sistemi di bordo.” La scelta di pneumatici di alta qualità è cruciale, specialmente per ridurre gli spazi di frenata e migliorare l’autonomia nei veicoli ibridi ed elettrici.

Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come un evento straordinario per presentare l’approccio multi-tecnologico di Toyota e Continental, dimostrando il loro impegno congiunto verso un futuro sostenibile e sicuro.