Toyota e Lexus: la strategia multi-tecnologica per la mobilità sostenibile

La scorsa settimana, in occasione dell’evento annuale di Toyota sulla strategia di prodotto, un team di dirigenti globali ed europei ha svelato una serie di nuovi veicoli di produzione e concept sia per Toyota che per Lexus. L’incontro, che ha riunito 350 rappresentanti dei media, ha fornito un quadro dettagliato sulla direzione dell’azienda, confermando il suo impegno verso la neutralità delle emissioni di carbonio.

Un approccio multi-tecnologico per la decarbonizzazione

Toyota continua a puntare su una strategia multi-tecnologica per rispondere alle esigenze dei clienti di tutto il mondo, offrendo soluzioni sostenibili diversificate. Dal flex-fuel in Sud America alle celle a combustibile in Giappone, passando per il mercato europeo, dove la domanda di veicoli elettrici a batteria (BEV) è tra le più alte a livello globale. Entro il 2026, Toyota lancerà sei nuovi BEV, ampliando così la sua offerta e rafforzando la propria posizione sul mercato. Questa strategia ha già dato i suoi frutti, con un record di vendite in Europa pari a 1,217 milioni di veicoli nel 2024.

Secondo Simon Humphries, Chief Branding Officer e Board member di Toyota Motor Corporation:

“Offrire scelta e opportunità è al centro della nostra filosofia, così come lo è il nostro impegno per la sostenibilità.”

Il futuro elettrico di Toyota

Toyota prosegue nell’evoluzione della sua gamma elettrica con il rinnovato Toyota bZ4X, che ora vanta motori più potenti, un design sportivo e un’autonomia migliorata. Il modello offre batterie ad alta capacità e una velocità di ricarica fino al doppio rispetto alla versione precedente.

Il nuovo Toyota C-HR+, realizzato sulla piattaforma e-TNGA, amplia la gamma BEV con un design coupé accattivante e opzioni di trazione anteriore o integrale. A completare l’offerta, l’Urban Cruiser e altri tre nuovi BEV che copriranno i segmenti B, C e D-SUV. Entro il 2026, Toyota e Lexus offriranno 14 modelli BEV in Europa.

A fianco dei modelli elettrici, Toyota mantiene una gamma completa di veicoli ibridi e plug-in hybrid, come la Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid e RAV4 Hybrid. Questo approccio multi-tecnologico garantisce una soluzione per ogni esigenza, in un mercato in rapida evoluzione.

Yoshihiro Nakata, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe, ha sottolineato l’importanza della produzione locale:

“Il 77% dei veicoli Toyota venduti in Europa sono prodotti in Europa, grazie a solide partnership industriali e una catena di fornitura capillare.”

Lexus accelera sul fronte BEV

Lexus si pone alla guida della transizione elettrica con tre nuovi modelli BEV nei prossimi 12 mesi. Nel 2024, il brand ha registrato un incremento del 20% nelle vendite europee, con un record di 88.184 unità. Il primo nuovo modello a debuttare è il Lexus RZ, dotato di tecnologie avanzate come Steer-By-Wire e il sistema di cambio marcia virtuale Interactive Manual Drive, per un’esperienza di guida rivoluzionaria.

Toyota GAZOO Racing: prestazioni e innovazione

Toyota GAZOO Racing continua a portare avanti la missione di creare auto sempre migliori, spingendo al massimo le prestazioni nei campionati motorsport. Nel 2024, GR ha conquistato i titoli Costruttori nel W2RC, WRC e WEC, dimostrando come le competizioni possano accelerare l’innovazione.

Quest’anno, Toyota tornerà al Nürburgring con la GR Yaris Nur24, mentre la GR Yaris M Concept, equipaggiata con il nuovo motore a combustione G20E a zero emissioni di carbonio o idrogeno, parteciperà alla Super Taikyu come parte del programma di sviluppo.

Carburanti a zero emissioni di carbonio e idrogeno: il futuro alternativo

Toyota esplora attivamente il potenziale dei carburanti a zero emissioni di carbonio, già utilizzati nei modelli da competizione come GR010, GR Yaris Rally 1 e GR Supra GT4. Questa tecnologia potrebbe rappresentare una soluzione concreta non solo per le nuove auto, ma anche per l’attuale flotta di veicoli circolanti. L’azienda supporta l’approccio tecnologicamente neutrale dell’UE, riconoscendo il valore strategico dei carburanti rinnovabili nel percorso verso la neutralità carbonica.

Parallelamente, Toyota sta sviluppando la terza generazione della tecnologia a celle a combustibile, con un’efficienza migliorata del 20% e una durata fino a un milione di chilometri. Questa tecnologia ha trovato applicazione a Parigi 2024 su autobus e camion, con l’obiettivo di decarbonizzare il trasporto pesante grazie a un’infrastruttura di rifornimento più capillare ed economica.

Toyota FT-Me: il futuro della micromobilità

Il nuovo concept di micromobilità FT-Me riflette la visione di Toyota di “Mobility for All”. Questo veicolo elettrico compatto è pensato per gli ambienti urbani, con un design premium e un’autonomia giornaliera aggiuntiva di 20-30 km grazie ai pannelli solari integrati.

Adatto a giovani dai 14 anni in alcuni mercati, il FT-Me risponde alla crescente necessità di mobilità sostenibile nei centri cittadini, offrendo una soluzione ideale anche come seconda auto per spostamenti brevi.

L’evento annuale di Toyota ha ribadito come il colosso giapponese stia affrontando la transizione verso la neutralità carbonica con un approccio pragmatico e diversificato. Dall’elettrico all’idrogeno, dai carburanti rinnovabili alla micromobilità, Toyota e Lexus stanno ridefinendo il concetto di mobilità sostenibile, offrendo soluzioni concrete per un futuro a zero emissioni.