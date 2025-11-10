Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Toyota e Lexus protagoniste ai Mission Fleet Awards 2025

Published

Il Gruppo Toyota rinnova anche quest’anno il suo ruolo da protagonista nel mondo delle flotte aziendali partecipando ai Mission Fleet Awards 2025, evento di riferimento del settore che si è tenuto all’Alcatraz di Milano. Ancora una volta, i brand Toyota e Lexus si distinguono per innovazione, sostenibilità e varietà di offerta, conquistando prestigiosi riconoscimenti.

La serata di gala, considerata uno dei momenti più attesi per le aziende e i professionisti delle flotte corporate, nasce con l’obiettivo di valorizzare i migliori operatori del settore e i fleet manager più virtuosi. I vincitori vengono scelti da una giuria indipendente e premiati durante una serata che unisce confronto professionale e networking.

Lexus, partner della manifestazione per il settimo anno consecutivo, ha sfruttato l’occasione per presentare in anteprima italiana il nuovo RZ F-Sport, suv elettrico di seconda generazione. Si tratta di un modello che introduce una novità tecnologica assoluta a livello mondiale: un sistema di sterzo elettronico con volante a cloche. Questa innovazione consolida la posizione di Lexus come marchio pioniere nel coniugare lusso e soluzioni d’avanguardia in ambito di elettrificazione.

Il Gruppo Toyota ha ottenuto importanti riconoscimenti confermando la solidità della propria gamma multi-tecnologica. Nello specifico, il titolo di Migliore auto strumentale è stato assegnato alla Toyota Aygo X, citycar compatta e versatile che continua a riscuotere successo tra i fleet manager per efficienza e design urbano. Il premio per la Migliore auto da flotta Full Hybrid è andato invece alla Toyota Corolla Cross, SUV ibrido pensato per unire comfort, praticità e basse emissioni nei contesti aziendali.

La partecipazione del Gruppo Toyota ai Mission Fleet Awards 2025 conferma la strategia orientata alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Un impegno costante che punta a soddisfare le esigenze di mobilità delle imprese con soluzioni sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente.

Con due brand sinonimo di qualità e avanguardia come Toyota e Lexus, il Gruppo continua a distinguersi come uno dei riferimenti globali nel settore automotive, capace di coniugare ricerca, stile e responsabilità ambientale in ogni progetto.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

FRITZ! rafforza la leadership europea nella sicurezza digitale e presenta le novità a SICUREZZA 2025

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Motori

Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

Spettacolo

Soap conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Buona Vita”

Motori

Toyota e Lexus protagoniste ai Mission Fleet Awards 2025

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: Armored All Might guida il debutto esplosivo della Stagione 14

Motori

MG Motor accelera nello sport: 40 vetture ibride al servizio della Coppa Davis Final 8 di Bologna

Spettacolo

Mara Sattei torna con “Sopra di me”: un salto nel vuoto tra istinto e consapevolezza

Spettacolo

Ultimo annuncia “Ultimo Live Stadi 2025”: nuovo album e un evento epocale a Roma

Sport

Lancia torna protagonista nei rally con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Spettacolo

FASE: disponibile da venerdì 21 novembre in radio e in digitale “EXTRATERRESTRI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Akio Toyoda, presidente del gruppo Toyota, ha ricevuto il celebre riconoscimento del “Volante d’Oro”, uno dei premi più ambiti del settore automobilistico internazionale. Il...

5 ore ago

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: al via la produzione del primo Full Hybrid del segmento A

Toyota ha dato ufficialmente inizio alla produzione della nuova Aygo X Hybrid nello stabilimento di Kolin, nella Repubblica Ceca, segnando un nuovo traguardo nel...

6 giorni ago

Motori

Toyota presenta il nuovo Hilux: il leggendario pick-up diventa elettrico

Toyota apre una nuova era per il suo iconico pick-up. Con il debutto del Nuovo Hilux, nona generazione del modello, per la prima volta...

10 Novembre 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Lexus conferma la propria presenza nel mondo del tennis internazionale annunciando la partecipazione alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino in qualità di Official...

7 Novembre 2025