Toyota e Lexus protagoniste ai Mission Fleet Awards 2025

Il Gruppo Toyota rinnova anche quest’anno il suo ruolo da protagonista nel mondo delle flotte aziendali partecipando ai Mission Fleet Awards 2025, evento di riferimento del settore che si è tenuto all’Alcatraz di Milano. Ancora una volta, i brand Toyota e Lexus si distinguono per innovazione, sostenibilità e varietà di offerta, conquistando prestigiosi riconoscimenti.

La serata di gala, considerata uno dei momenti più attesi per le aziende e i professionisti delle flotte corporate, nasce con l’obiettivo di valorizzare i migliori operatori del settore e i fleet manager più virtuosi. I vincitori vengono scelti da una giuria indipendente e premiati durante una serata che unisce confronto professionale e networking.

Lexus, partner della manifestazione per il settimo anno consecutivo, ha sfruttato l’occasione per presentare in anteprima italiana il nuovo RZ F-Sport, suv elettrico di seconda generazione. Si tratta di un modello che introduce una novità tecnologica assoluta a livello mondiale: un sistema di sterzo elettronico con volante a cloche. Questa innovazione consolida la posizione di Lexus come marchio pioniere nel coniugare lusso e soluzioni d’avanguardia in ambito di elettrificazione.

Il Gruppo Toyota ha ottenuto importanti riconoscimenti confermando la solidità della propria gamma multi-tecnologica. Nello specifico, il titolo di Migliore auto strumentale è stato assegnato alla Toyota Aygo X, citycar compatta e versatile che continua a riscuotere successo tra i fleet manager per efficienza e design urbano. Il premio per la Migliore auto da flotta Full Hybrid è andato invece alla Toyota Corolla Cross, SUV ibrido pensato per unire comfort, praticità e basse emissioni nei contesti aziendali.

La partecipazione del Gruppo Toyota ai Mission Fleet Awards 2025 conferma la strategia orientata alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Un impegno costante che punta a soddisfare le esigenze di mobilità delle imprese con soluzioni sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente.

Con due brand sinonimo di qualità e avanguardia come Toyota e Lexus, il Gruppo continua a distinguersi come uno dei riferimenti globali nel settore automotive, capace di coniugare ricerca, stile e responsabilità ambientale in ogni progetto.