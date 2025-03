Toyota e RCS Sports & Events insieme per il Giro-E Enel 2025

Si è svolto oggi a Roma, presso la sede di Toyota, l’evento di presentazione ufficiale del Giro-E Enel 2025, la esclusive e-bike experience che affianca il Giro d’Italia, in programma dal 10 maggio al 1° giugno 2025, alla presenza dei rappresentanti di Toyota Motor Italia e di RCS Sports & Events. Toyota, per il settimo anno consecutivo, rinnova la propria partnership con RCS, confermando il proprio ruolo di Official Mobility Partner non solo del Giro d’Italia ma anche del Giro-E, per il quale Toyota metterà a disposizione una flotta di 20 veicoli elettrificati, garantendo un supporto concreto alla mobilità sostenibile della manifestazione.

La flotta ufficiale del Giro-E Enel 2025 sarà composta da 5 Toyota bZ4X (Full Electric), 5 Toyota C-HR Plug-in Hybrid e 10 Toyota RAV4 Full Hybrid. Una proposta di flotta che rappresenta al meglio l’approccio multi-tecnologico di Toyota, che punta a offrire soluzioni di mobilità elettrificata capaci di adattarsi alle esigenze di tutti, garantendo un’esperienza di guida sostenibile, sicura e accessibile.

Punta di diamante di questa strategia è il nuovo Toyota C-HR Plug-in Hybrid, sempre più apprezzato dal mercato italiano grazie alla combinazione perfetta di design, innovazione e prestazioni del sistema ibrido di 5° generazione, che garantisce un’autonomia di guida in elettrico fino a 100 km in ciclo urbano, unendo prestazioni elevate e massima efficienza.

Toyota è da sempre impegnata a fornire i più alti standard di sicurezza e assistenza alla guida nei propri veicoli. Come tutta la gamma Toyota, infatti, anche il nuovo Toyota C-HR Plug-in Hybrid è equipaggiato di serie con un’ampia gamma di funzioni avanzate di sicurezza attiva e assistenza alla guida con l’obiettivo di tutelare i conducenti, i passeggeri e gli altri utenti della strada

Toyota sarà presente anche nei Green Fun Village del Giro-E Enel con il modello Full Electric Toyota bZ4X, in esposizione per il pubblico. Il nuovo bZ4X è il primo modello della nuova gamma di veicoli elettrici a batteria di Toyota e porta per la prima volta sul mercato dei BEV capacità fuoristradistiche da vero SUV.

Il Giro-E, nato nel 2019 e organizzato da RCS Sports & Events, è un evento cicloturistico unico al mondo che permette agli appassionati di vivere in prima persona l’atmosfera del Giro d’Italia, affrontando le stesse tappe con le e-road, bici da corsa a pedalata assistita. Grazie all’utilizzo di queste biciclette, anche ciclisti non professionisti possono affrontare salite solitamente riservate ai grandi campioni, vivendo l’esperienza della Corsa Rosa. L’edizione 2025 prevede 18 tappe, con percorrenze giornaliere comprese tra 30 e 95 km, inclusi tratti a cronometro e prove di regolarità.

A rappresentare Toyota sul campo sarà ancora una volta Elisa Scarlatta, confermata come capitana del team Toyota al Giro-E Enel. La sua presenza testimonia l’impegno del brand nel mondo dello sport, valorizzando lo spirito di squadra e promuovendo valori di inclusione e sostenibilità.