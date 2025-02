Toyota e Special Olympics: insieme per un futuro inclusivo ai Giochi Invernali di Torino 2025

La “Flame of Hope”, torcia dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics di Torino, simbolo di inclusione e valorizzazione delle diversità, è passata per la sede italiana di Toyota, sottolineando ancora una volta il legame tra Toyota e i valori promossi da Special Olympics.

La Torch Run, iniziata ufficialmente il 25 febbraio con l’accensione della torcia ad Atene, è il punto focale dell’ultima tappa della Law Enforcement Torch Run e rappresenta una grande opportunità di sensibilizzazione di tutto il territorio nazionale: persone di ogni età, scuole ed associazioni potranno essere protagonisti di un evento di portata mondiale e diffondere un messaggio di inclusione e valorizzazione delle diverse caratteristiche di ogni individuo.

Si tratta di un evento unico che coinvolge scuole, associazioni e comunità locali in tutta Italia. Durante il tragitto, risalirà l’Italia fino ad attraversare – dal 1° al 7 marzo – le principali località piemontesi grazie a 90 runner divisi in 8 squadre, per arrivare l’8 marzo a Torino nell’ambito della Cerimonia di Apertura dei Giochi Mondiali Invernali all’Inalpi Arena.

Toyota, partner globale di Special Olympics, ha contribuito attivamente al successo della Torch Run e alle attività collegate ai Giochi Mondiali Invernali Torino 2025. Tra le principali iniziative del Gruppo Toyota, la fornitura di 140 veicoli elettrificati all’organizzazione (forniti tramite KINTO Italia), espressione del suo approccio multi-tecnologico, che integra soluzioni avanzate per rispondere con sostenibilità ambientale e innovazione alle esigenze di mobilità più diversificate e l’iniziativa “Adotta un campione” con cui Toyota supporta quattro atleti di Special Olympics Italia offrendo loro l’opportunità di partecipare ai Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025. E ancora, la preparazione dei kit di gara , e una intensa attività di volontariato aziendale, con i dipendenti delle società del Gruppo Toyota in Italia e in Europa che saranno coinvolti come volontari durante i Giochi Mondiali Invernali.

La collaborazione con Special Olympics®, avviata nel 2020 nell’ambito di un accordo globale ed europeo, tra le società del Gruppo Toyota in Italia e Special Olympics Italia, si inserisce in una strategia consolidata a livello internazionale per promuovere una società più inclusiva. Da sempre, Toyota si impegna a garantire la libertà di movimento a ogni persona, sviluppando tecnologie innovative che migliorano la qualità della vita, riducono l’impatto ambientale, rendono la mobilità accessibile a tutti senza barriere, e creano un contesto che permetta a ciascun individuo di esprimere appieno il proprio potenziale, perseguendo un futuro sostenibile, innovativo e rispettoso delle differenze.