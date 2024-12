TOYOTA GAZOO Racing svela la GR Supra A90 Final Edition

TOYOTA GAZOO Racing continua a ridefinire i confini del motorsport con la GR Supra A90 Final Edition, una versione unica e ad alte prestazioni della leggendaria coupé. Frutto di anni di esperienza nelle competizioni e progettata come l’evoluzione definitiva della generazione attuale, questa edizione limitata si presenta come un vero gioiello per gli appassionati.

La GR Supra A90 Final Edition trae ispirazione dalle numerose partecipazioni alle gare di drifting, endurance, NASCAR e dal motorsport per i clienti. È qui che la GR Supra GT4 si è distinta, vincendo diversi campionati, dimostrando l’affidabilità e le capacità del marchio.

Con un motore da tre litri e cambio manuale, questa vettura combina potenza, precisione e agilità in un’esperienza di guida senza precedenti. Limitata a soli 300 esemplari in tutto il mondo, la A90 Final Edition rappresenta un’opportunità irripetibile per gli appassionati.

Grazie a significativi aggiornamenti al propulsore, la potenza è stata aumentata da 340 CV (250 kW) a 435 CV (320 kW), mentre la coppia è passata da 500 Nm a 570 Nm. Questi miglioramenti si traducono in un’accelerazione più rapida e in una velocità massima di 270 km/h, ottenuta tramite una serie di ottimizzazioni ingegneristiche.

Il controllo del veicolo è garantito dalle sospensioni KW regolabili, con 16 stadi di estensione e 12 di compressione, ispirate alla GR Supra GT4. Pneumatici più larghi di 10 mm e cerchi ultraleggeri – da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore – completano un assetto che garantisce stabilità e aderenza ottimali.

Ogni dettaglio della GR Supra A90 Final Edition è stato curato per migliorare la performance. Spoiler e canard in fibra di carbonio ottimizzano la deportanza, mentre un’ala posteriore ispirata alla GR Supra GT4 assicura stabilità alle alte velocità. L’estetica esclusiva è completata da un sistema di scarico Akrapovič in titanio, che offre un sound potente e coinvolgente.

All’interno, gli interni racing vantano sedili RECARO Podium CF in Alcantara rosso intenso, con dettagli esclusivi che celebrano l’edizione limitata.

TOYOTA GAZOO Racing amplia la gamma con la GR Supra Lightweight Evo, una versione pensata per offrire un’esperienza di guida ancora più diretta e coinvolgente. Con miglioramenti a sospensioni, telaio e aerodinamica, questa versione incarna il concetto di continua evoluzione tecnologica, ascoltando le richieste dei clienti.

Le versioni aggiornate della GR Supra A90 Final Edition e della Lightweight Evo saranno disponibili per l’ordine in Europa dalla primavera 2025.