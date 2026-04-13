Toyota Hilux 2026: la nuova generazione alza l’asticella tra tecnologia, design e motorizzazione ibrida

Il nuovo Toyota Hilux 2026 segna una svolta importante per uno dei pick-up più iconici della storia dell’automotive. Lanciato per la prima volta in Giappone nel 1968 e arrivato in Europa già nel 1969, Hilux ha costruito nel tempo una reputazione globale basata su robustezza, affidabilità e qualità costruttiva, superando i 27 milioni di unità vendute nel mondo.

Nel corso di quasi sei decenni, Hilux è diventato un vero punto di riferimento per professionisti e flotte, dimostrando la propria solidità in condizioni estreme, dalle spedizioni in Antartide fino ai territori più impervi del pianeta. Oggi, con la nona generazione, il modello evolve per rispondere alle nuove esigenze del mercato, puntando su innovazione, comfort e sostenibilità.

Il nuovo Hilux nasce attorno al concetto stilistico “Tough and Agile”, che combina forza visiva e dinamismo. Il frontale è stato completamente ridisegnato, con linee più tese e proporzioni moderne, mentre i gruppi ottici Full LED sottili, uniti da una fascia centrale con il logo Toyota, creano una firma luminosa distintiva.

Anche il resto della carrozzeria è stato rivisto per trasmettere maggiore solidità e coerenza estetica. Cofano, parafanghi e portellone sono completamente nuovi, mentre i cerchi, disponibili in acciaio da 17” o in lega fino a 18”, contribuiscono a rafforzare l’immagine premium del modello. Le nuove colorazioni, tra cui Ash Grey e Sulfur, esaltano ulteriormente le superfici scolpite del veicolo.

L’abitacolo del nuovo Hilux rappresenta un salto di qualità significativo. Materiali soft touch, nuove finiture e una progettazione più raffinata avvicinano il pick-up agli standard dei SUV moderni. La plancia, sviluppata orizzontalmente, migliora la percezione dello spazio e rende più intuitiva la gestione dei comandi.

Il quadro strumenti è completamente digitale e personalizzabile, con display fino a 12,3”, mentre il sistema di infotainment evolve con Toyota Smart Connect, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Non mancano aggiornamenti OTA, comandi vocali e gestione remota tramite app, a conferma di un approccio sempre più connesso.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo Hilux introduce il pacchetto Toyota T-Mate, che integra l’ultima evoluzione del Toyota Safety Sense. Tra le novità spiccano il Proactive Driving Assist, la regolazione dell’accelerazione a bassa velocità e l’Emergency Driving Stop System, in grado di arrestare il veicolo in caso di mancata risposta del conducente. Tutti i sistemi sono aggiornabili over-the-air, garantendo un’evoluzione continua nel tempo.

Una delle novità più rilevanti riguarda la motorizzazione: per la prima volta, Hilux sarà disponibile esclusivamente con tecnologia mild hybrid 48V. Il sistema è abbinato al motore 2.8 diesel da 204 CV con cambio automatico a sei rapporti e include un motogeneratore elettrico che migliora partenze, accelerazione e consumi.

L’efficienza cresce con una riduzione di consumi ed emissioni fino al 5%, mentre la guida diventa più fluida e silenziosa. Il sistema non compromette le capacità off-road, con una profondità di guado di 700 mm e il supporto del Multi-Terrain Select, che adatta automaticamente il comportamento del veicolo alle diverse superfici.

Hilux mantiene intatte le sue doti da veicolo da lavoro, con una capacità di carico di una tonnellata e una capacità di traino fino a 3,5 tonnellate. La nuova area di carico introduce soluzioni più pratiche, come il gradino posteriore integrato da 275 kg, pensato per facilitare l’accesso al cassone anche in condizioni di utilizzo intensivo.

La gamma del nuovo Hilux si articola negli allestimenti Hilux, Icon, Premium e Invincible, quest’ultimo caratterizzato da dettagli esclusivi e un look più distintivo. Il listino parte da 41.400 euro, ma grazie alla promozione di lancio è possibile accedere al modello da 36.400 euro.

Sono previste anche formule finanziarie dedicate, con rate a partire da 299 euro al mese, oltre a soluzioni di noleggio proposte da KINTO. Tra le novità più interessanti debutta anche una polizza assicurativa “connessa”, capace di adattarsi automaticamente al luogo di parcheggio del veicolo, ottimizzando i costi per il cliente.

Il nuovo Toyota Hilux 2026 è ordinabile a partire dal 9 aprile