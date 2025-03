Toyota: l’impegno per i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025

Si sono conclusi negli scorsi giorni i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, un evento straordinario che ha visto protagonisti oltre 1.500 atleti provenienti da 103 Paesi, affiancati da 621 coach e supportati da una rete di 2.000 volontari. Toyota, in qualità di partner globale di Special Olympics® e Mobility Partner ufficiale dell’evento, è orgogliosa di aver contribuito al successo di questa manifestazione unica, tra le più grandi al mondo dedicate agli atleti con disabilità intellettive.

L’impegno di Toyota si è concretizzato attraverso numerose iniziative che hanno incarnato i valori di inclusione, sostenibilità e innovazione. Tra queste, la fornitura di 140 veicoli elettrificati, messi a disposizione dell’organizzazione tramite KINTO Italia, che hanno garantito una mobilità efficiente e rispettosa dell’ambiente durante l’intera durata dei Giochi. Questo impegno riflette l’approccio multi-tecnologico del Gruppo Toyota, orientato a rispondere alle esigenze di mobilità più diversificate con soluzioni avanzate e sostenibili.

Un altro importante contributo è stato rappresentato dall’iniziativa “Adotta un campione”, con cui Toyota ha scelto di sostenere quattro atleti italiani del Team Italia – composto da 88 Azzurri di cui 63 sono Atleti con e senza disabilità intellettive – offrendo loro l’opportunità di partecipare ai Giochi. Gli atleti selezionati – Lisa Guerrara (sci alpino), Nicola Capraro (sci nordico), Giuditta Guglieri (corsa con racchette da neve) ed Elisa Parutto (danza sportiva) – hanno incarnato lo spirito di determinazione e inclusione che caratterizza Special Olympics, ispirando tutti con le loro performance e il loro impegno e conquistando una medaglia d’oro nello Slalom Gigante e un argento ne l Super G.

Toyota ha inoltre promosso iniziative di volontariato aziendale nell’ambito dei Giochi Mondiali Invernali, con oltre 90 collaboratori delle società del Gruppo Toyota in Italia e in Europa che hanno partecipato, contribuendo con entusiasmo alla preparazione dei kit di gara e supportando l’organizzazione durante le competizioni.

La partnership tra Toyota e Special Olympics®, avviata nel 2020 nell’ambito di un accordo globale ed europeo, si inserisce in una strategia consolidata per promuovere una società più inclusiva e accessibile. Questo impegno riflette la visione di Toyota di garantire la libertà di movimento per tutti, sviluppando tecnologie innovative che migliorano la qualità della vita, riducono l’impatto ambientale e abbattono le barriere, fisiche e sociali.