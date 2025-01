Toyota Prius 2025: nuove dotazioni e più efficienza

La Toyota Prius continua a essere un’icona di innovazione e sostenibilità, rinnovandosi con la gamma 2025 e introducendo nuove tecnologie che la rendono ancora più efficiente e all’avanguardia. La nuova versione porta con sé una dotazione aggiornata e una funzionalità di geo-fencing intelligente, rafforzando il suo ruolo di trend-setter nel mondo dell’elettrificazione.

Dal 1997, la Prius ha rivoluzionato il settore automotive come primo veicolo full hybrid prodotto in serie, rendendo la tecnologia elettrificata accessibile a un pubblico sempre più ampio. Con oltre 5,3 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 350.000 in versione ibrida Plug-in, la Prius ha lasciato un segno indelebile nella transizione verso una mobilità più sostenibile.

Oggi, la quinta generazione della Prius, venduta esclusivamente come ibrida Plug-in in Europa, rappresenta il modello più efficiente e performante di sempre. Il suo powertrain da 223 CV (164 kW) offre un equilibrio perfetto tra potenza e sostenibilità, con un’autonomia in modalità 100% elettrica fino a 86 km (WLTP combinato), che arriva a 110 km in ambito urbano. Anche per i viaggi più lunghi, quando la ricarica non è disponibile, la tecnologia ibrida avanzata consente di ridurre consumi ed emissioni, raggiungendo solo 0,5 l/100 km di consumo e appena 11 g/km di CO2, il valore più basso mai ottenuto da una Prius.

Un’altra innovazione significativa è la ricarica solare potenziata, che permette alla Prius di autocaricarsi fino a 8,7 km al giorno esclusivamente grazie all’energia del sole, rendendo l’uso dell’auto ancora più sostenibile.

Con l’introduzione del sistema di geo-fencing intelligente, la Prius 2025 ottimizza ulteriormente l’uso della batteria e delle modalità di guida. Analizzando le condizioni del traffico e della strada tramite la navigazione cloud, e combinando questi dati con lo stile di guida e i percorsi abituali dell’utente, il sistema riesce a selezionare automaticamente la modalità più efficiente. Se il tragitto include zone a traffico limitato o riservate ai veicoli elettrici, la Prius garantisce un’autonomia sufficiente per attraversarle senza utilizzare il motore termico. Se invece la destinazione si trova in una zona a basse emissioni, il sistema conserva automaticamente la carica necessaria per completare il viaggio in modalità elettrica.

Oltre al geo-fencing, la Prius 2025 introduce ulteriori dotazioni premium di serie. La chiave digitale, gestibile tramite app, consente fino a cinque utenti di accedere e avviare il veicolo direttamente dallo smartphone. Per una maggiore comodità, è presente un caricatore wireless tra i sedili anteriori, facilitando la ricarica dei dispositivi mobili.

Sul fronte della sicurezza, la Prius 2025 è equipaggiata con la più recente versione del Toyota T-Mate e del Toyota Safety Sense, sistemi avanzati che includono le ultime funzionalità di assistenza alla guida e prevenzione degli incidenti. Grazie a queste tecnologie, la Prius non solo garantisce un’esperienza di guida più sicura, ma anche più intuitiva e confortevole.

Con il lancio della gamma 2025, Toyota conferma il suo impegno nell’innovazione e nella mobilità sostenibile, offrendo un’auto che unisce prestazioni, efficienza e comfort. La Toyota Prius 2025 è ora disponibile in tutta Europa, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’elettrificazione.