Toyota svela la GR Yaris “TGR Italy” Limited Edition

Toyota Italia ha annunciato una novità che farà battere il cuore degli appassionati di motorsport: l’uscita di una versione speciale e in edizione limitata della GR Yaris, ribattezzata GR Yaris TGR Italy Limited Edition. Questo modello unico è stato creato per celebrare il primo successo del marchio giapponese nel campionato rally, ottenuto nel lontano 1973.

Solo 51 unità di questa edizione limitata verranno prodotte, un numero simbolico che rappresenta gli anni trascorsi dalla storica vittoria. La GR Yaris TGR Italy Limited Edition presenterà una livrea esclusiva ispirata alla leggendaria Toyota Corolla Coupé Rally Car del ’73, modernizzata per adattarsi alle linee aggressive e dinamiche della GR Yaris. Un tocco di classe è dato dai cerchi forgiati personalizzati con finitura Heritage Gold, che richiamano la Corolla da competizione.

L’attenzione ai dettagli prosegue all’interno dell’abitacolo, dove ogni vettura sarà dotata di un badge specifico e di un numero progressivo da 1 a 51, accompagnato da un certificato di autenticità che rende ogni esemplare davvero unico.

Dal punto di vista tecnico, la TGR Italy Limited Edition sarà equipaggiata con una trasmissione automatica e il Tech Pack, che include avanzati sistemi di assistenza alla guida come i sensori di parcheggio anticollisione, il Blind Spot Monitor e il Rear Cross Traffic Alert. Ma la vera chicca sono gli esclusivi pneumatici sportivi forniti in collaborazione con Pirelli, un punto di riferimento nel settore. I pneumatici semi-slick Pirelli P Zero™ Trofeo R, scelti per la GR Yaris, permettono di migliorare le prestazioni della vettura grazie al maggiore grip e alla mescola specifica, ottimizzando accelerazione, frenata e comportamento in curva.

La vendita di questa edizione speciale avverrà esclusivamente online, sul sito Toyota.it, a partire dal 9 settembre, al prezzo di 67.500€. Gli appassionati potranno bloccare la loro unità versando una caparra di 2.500€, scegliendo poi il Concessionario Gazoo Garage più comodo per la consegna. Questi centri specializzati fanno parte della rete Toyota dedicata ai modelli sportivi.

Oltre al privilegio di possedere un pezzo da collezione, i 51 fortunati acquirenti della TGR Italy Limited Edition potranno vivere una customer experience davvero unica. L’acquisto include infatti test ride esclusivi con la Rally2 da competizione, due VIP pass per l’intera stagione 2025 del TGR Italy, il proprio nome sulla Rally2, e un set di abbigliamento TGR Italy personalizzato.

La presentazione ufficiale della GR Yaris TGR Italy Limited Edition è prevista per il mese di ottobre, con le consegne che si concluderanno entro la fine dell’anno. Un’occasione imperdibile per chi vuole portarsi a casa non solo una vettura ad alte prestazioni, ma anche un pezzo di storia del motorsport.