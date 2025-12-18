Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Toyota trionfa ai Caschi d’Oro 2025: doppio riconoscimento per il marchio giapponese

Published

Toyota si conferma protagonista assoluta nel mondo del motorsport. Nella prestigiosa serata dei Caschi d’Oro 2025, organizzata dal settimanale sportivo *Autosprint* all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il marchio giapponese ha conquistato due importanti riconoscimenti che testimoniano la forza e la coerenza della sua strategia sportiva.

Il Casco d’Oro alla carriera è stato assegnato a Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo rally e attuale vice team principal del Toyota Gazoo Racing WRT. L’ex pilota finlandese, figura storica del mondiale rally, è stato premiato non solo per la sua carriera leggendaria ma anche per il ruolo fondamentale che ha ricoperto in una stagione memorabile per la squadra ufficiale Toyota. Sotto la sua guida, infatti, il team ha conquistato il titolo costruttori nel World Rally Championship 2025, portando a cinque i successi consecutivi nella massima serie.

Un riconoscimento di grande prestigio anche per Toyota Gazoo Racing Italy, che ha ricevuto il Casco d’Oro per la GR Yaris Rally Cup, la serie monomarca che rappresenta il cuore dell’attività sportiva italiana di Toyota. Si tratta del quarto titolo ottenuto in soli cinque anni di attività, a conferma della solidità e della continuità di un progetto basato sulla promozione delle giovani promesse del rally.

La GR Yaris Rally Cup è diventata nel tempo una palestra per i futuri protagonisti del motorsport. Anche nell’ultima stagione, Toyota ha puntato sulla crescita dei giovani talenti, offrendo reali possibilità di sviluppo professionale ai migliori della competizione. Tra questi Thomas Paperini, vincitore dell’edizione 2024, che disputerà il Campionato Italiano Assoluto Rally 2025 al volante di una Toyota GR Yaris Rally2 con fornitura ufficiale Pirelli. Una conferma della fiducia che la Casa ripone nei suoi giovani piloti.

Opportunità significative anche per Giovanni Dello Russo, vincitore della classifica Under 25 nel 2024, che ha potuto affrontare una sessione formativa a bordo di una vettura WRC2. Un’esperienza che ha consentito al giovane pilota di accumulare conoscenze e sensibilità al volante, elementi indispensabili per costruire una carriera ai massimi livelli.

I riconoscimenti ottenuti ai Caschi d’Oro 2025 dimostrano come la strategia motorsport di Toyota sia perfettamente allineata ai valori del marchio: crescita dei talenti, innovazione tecnologica e ricerca continua della performance, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Per Toyota, la serata di Imola non è stata soltanto una celebrazione dei risultati sportivi ma anche la conferma di un impegno profondo e costante verso lo sviluppo di una cultura del motorsport che unisce passione, tecnica e formazione delle nuove generazioni.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Motori

Honda ridefinisce il futuro al Japan Mobility Show 2025 con l’EV Outlier Concept

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Motori

Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial

Tecnologia

OnePlus lancia OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: potenza, design e accessibilità

Motori

Toyota trionfa ai Caschi d’Oro 2025: doppio riconoscimento per il marchio giapponese

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Motori

SEAT e CUPRA inaugurano il Circular Economy Hub per un futuro più sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Alfa Romeo si prepara ad aprire il nuovo anno con grande stile, partecipando alla 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, in programma dal...

2 ore ago

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Il mercato automobilistico italiano accoglie un nuovo protagonista nel segmento dei SUV ibridi con l’arrivo del KGM Actyon HEV, il modello full-hybrid importato e...

2 ore ago

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Renault Group compie un nuovo passo nella strategia di sostenibilità e innovazione, diventando il primo costruttore automobilistico a proporre una gamma completa di oli...

5 ore ago

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Defender rafforza il proprio legame con il mondo dell’off-road estremo e si conferma protagonista assoluta del Dakar Rally, la competizione più dura e affascinante...

6 ore ago