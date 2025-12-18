Toyota trionfa ai Caschi d’Oro 2025: doppio riconoscimento per il marchio giapponese

Toyota si conferma protagonista assoluta nel mondo del motorsport. Nella prestigiosa serata dei Caschi d’Oro 2025, organizzata dal settimanale sportivo *Autosprint* all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, il marchio giapponese ha conquistato due importanti riconoscimenti che testimoniano la forza e la coerenza della sua strategia sportiva.

Il Casco d’Oro alla carriera è stato assegnato a Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo rally e attuale vice team principal del Toyota Gazoo Racing WRT. L’ex pilota finlandese, figura storica del mondiale rally, è stato premiato non solo per la sua carriera leggendaria ma anche per il ruolo fondamentale che ha ricoperto in una stagione memorabile per la squadra ufficiale Toyota. Sotto la sua guida, infatti, il team ha conquistato il titolo costruttori nel World Rally Championship 2025, portando a cinque i successi consecutivi nella massima serie.

Un riconoscimento di grande prestigio anche per Toyota Gazoo Racing Italy, che ha ricevuto il Casco d’Oro per la GR Yaris Rally Cup, la serie monomarca che rappresenta il cuore dell’attività sportiva italiana di Toyota. Si tratta del quarto titolo ottenuto in soli cinque anni di attività, a conferma della solidità e della continuità di un progetto basato sulla promozione delle giovani promesse del rally.

La GR Yaris Rally Cup è diventata nel tempo una palestra per i futuri protagonisti del motorsport. Anche nell’ultima stagione, Toyota ha puntato sulla crescita dei giovani talenti, offrendo reali possibilità di sviluppo professionale ai migliori della competizione. Tra questi Thomas Paperini, vincitore dell’edizione 2024, che disputerà il Campionato Italiano Assoluto Rally 2025 al volante di una Toyota GR Yaris Rally2 con fornitura ufficiale Pirelli. Una conferma della fiducia che la Casa ripone nei suoi giovani piloti.

Opportunità significative anche per Giovanni Dello Russo, vincitore della classifica Under 25 nel 2024, che ha potuto affrontare una sessione formativa a bordo di una vettura WRC2. Un’esperienza che ha consentito al giovane pilota di accumulare conoscenze e sensibilità al volante, elementi indispensabili per costruire una carriera ai massimi livelli.

I riconoscimenti ottenuti ai Caschi d’Oro 2025 dimostrano come la strategia motorsport di Toyota sia perfettamente allineata ai valori del marchio: crescita dei talenti, innovazione tecnologica e ricerca continua della performance, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Per Toyota, la serata di Imola non è stata soltanto una celebrazione dei risultati sportivi ma anche la conferma di un impegno profondo e costante verso lo sviluppo di una cultura del motorsport che unisce passione, tecnica e formazione delle nuove generazioni.