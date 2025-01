Toyota Urban Cruiser: debutto europeo al Salone di Bruxelles

Il nuovo Toyota Urban Cruiser ha fatto la sua prima apparizione pubblica in Europa in occasione del Salone dell’Auto di Bruxelles, tenutosi il 10 gennaio. Questo SUV compatto rappresenta l’ultima aggiunta alla crescente gamma di modelli elettrici a batteria di Toyota, posizionandosi come protagonista in uno dei segmenti più competitivi e in rapida crescita del mercato europeo.

L’Urban Cruiser si distingue per il suo design unico, ispirato alla filosofia stilistica “Urban Tech”, che enfatizza le sue qualità di SUV autentico. Tra gli elementi di spicco troviamo il frontale “hammer head”, con fari sottili che definiscono l’aspetto futuristico, e i robusti montanti posteriori collegati da una barra luminosa avvolgente, simbolo di forza e stabilità. Nonostante le dimensioni compatte, il nuovo Urban Cruiser offre una maneggevolezza eccezionale con un raggio di sterzata di soli 5,2 metri, ideale per le manovre nelle strade cittadine.

Grazie a un passo lungo 2.700 mm, l’abitacolo dell’Urban Cruiser offre uno spazio generoso e flessibile. I sedili posteriori scorrevoli garantiscono un comfort eccezionale, con uno spazio per le gambe che può competere con modelli di segmenti superiori. Il design interno adotta un approccio moderno, con un cruscotto orizzontale ribassato e una posizione di guida rialzata che assicura un’ottima visibilità. L’ambiente può essere personalizzato ulteriormente grazie a un sistema di illuminazione interna con 12 opzioni di colore.

Costruito su una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria, il Toyota Urban Cruiser sfrutta un design che massimizza lo spazio interno e la capacità della batteria. Sono disponibili due opzioni di batteria: una da 49 kWh, che eroga 106 kW (144 CV DIN) con trazione anteriore, e una da 61 kWh, disponibile sia in versione a trazione anteriore (128 kW / 174 CV DIN) che integrale (135 kW / 184 CV DIN). Il modello AWD, con un motore aggiuntivo sull’asse posteriore, offre modalità dedicate come Trail e Snow e il sistema Downhill Assist Control, garantendo una guida sicura anche in condizioni difficili.

L’Urban Cruiser è dotato di serie di una suite completa di sistemi di sicurezza avanzati, tra cui il sistema di pre-collisione, il cruise control adattivo e l’avviso con mantenimento della corsia. L’esperienza a bordo è completamente digitale grazie a un quadro strumenti da 10,25 pollici e a un display multimediale da 10,1 pollici perfettamente integrati, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Il comfort e il lusso sono ulteriormente garantiti dalla presenza di una telecamera a 360 gradi, un sistema audio JBL, sedili regolabili elettricamente e un tetto apribile.

Il Toyota Urban Cruiser rappresenta una combinazione vincente di stile, tecnologia e funzionalità, offrendo una soluzione perfetta per chi cerca un SUV elettrico compatto ma spazioso. Con la sua versatilità e le caratteristiche premium, è pronto a diventare un protagonista del mercato europeo.