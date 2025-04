Trimestre record per Toyota: leader tra gli importatori e nel mercato ibrido con tre modelli ai primi posti

Il Gruppo Toyota continua la sua crescita sul mercato italiano e chiude il primo trimestre del 2025 con risultati eccellenti. In un mercato che ha registrato un incremento del 6,3% a marzo rispetto allo scorso anno, Toyota si conferma il primo importatore in Italia con 12.694 immatricolazioni e una quota di mercato del 7,3%.

La forza della tecnologia ibrida

Un ruolo chiave in questo successo è stato giocato dalla gamma ibrida, che continua a guidare il mercato con prestazioni da leader. Yaris e Yaris Cross si posizionano ai primi due posti tra le vetture Full Hybrid (HEV) più vendute in Italia, mentre il Toyota C-HR si afferma come l’ibrido Plug-in (PHEV) più venduto nel primo trimestre del 2025. Nel complesso, Toyota detiene il 37% del mercato ibrido (HEV e PHEV), consolidando il suo primato nella mobilità elettrificata.

Il Toyota C-HR è la vera rivelazione di questo inizio d’anno, con 5.606 unità vendute e una quota di mercato dell’11,3%, guadagnando oltre tre punti percentuali rispetto al 2024. Il successo del C-HR rafforza ulteriormente il posizionamento di Toyota nel segmento Plug-in, dove un’auto su due vendute in Italia adotta questa tecnologia.

Lexus cresce nel mercato Premium

Anche il marchio Lexus registra una crescita significativa nel segmento Premium, che a marzo è aumentato del 5,3%. Con 653 immatricolazioni e una quota del 2%, Lexus ha visto un incremento dei volumi del 47% rispetto a marzo 2024. Questa crescita è trainata dai modelli ibridi, con oltre il 76% Full Hybrid e circa il 23% Plug-in Hybrid. In particolare, il nuovo Lexus LBX si distingue nella sua categoria con una quota del 12%, consolidando il suo ruolo di protagonista nel mercato premium elettrificato.

Toyota domina le regioni chiave e Roma guida la classifica

Oltre ai risultati complessivi, Toyota si conferma il marchio più venduto nelle regioni strategiche, tra cui Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio, che da sole rappresentano oltre il 40% del mercato nazionale. Il risultato più eclatante si registra nell’area metropolitana di Roma, dove un’auto nuova su cinque è una Toyota.

Secondo Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Italia, il successo del marchio è dovuto alla strategia di elettrificazione e alla capacità di rispondere alle esigenze del mercato con una gamma di modelli performanti ed efficienti. “Toyota chiude il trimestre al primo posto tra gli importatori grazie alla crescita complessiva dei modelli nel cuore del mercato, come Yaris e Yaris Cross, e all’eccellente risultato del Toyota C-HR, che si conferma il Plug-in più venduto in Italia nei primi tre mesi. Questo dimostra che il nostro impegno nella mobilità sostenibile è apprezzato sempre di più dai clienti italiani”