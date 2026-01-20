Triumph rinnova Trident 660 e Tiger Sport 660: più potenza, tecnologia e stile per il 2026

Triumph Motorcycles ha presentato un importante aggiornamento per due dei suoi modelli più popolari: Trident 660 e Tiger Sport 660. L’obiettivo è portare le performance e la qualità di guida a un livello superiore, con un nuovo motore, un design rivisitato e una dotazione tecnologica più completa.

Entrambe le moto condividono la nuova evoluzione del motore tre cilindri da 660cc, ora capace di erogare 95 CV di potenza e 68 Nm di coppia massima, con un incremento di 14 CV rispetto alla versione precedente. Il limitatore sale a 12.650 giri/min, regalando un’erogazione più vivace e sportiva senza sacrificare la fluidità ai bassi regimi. Tra le novità tecniche principali si segnalano l’adozione di tre corpi farfallati da 44 mm – uno per cilindro – un airbox più grande e una testa rivista con valvole di scarico maggiorate per ottimizzare la combustione. Il sistema di raffreddamento è stato completamente ridisegnato, con un radiatore più ampio e una ventola più efficiente, garantendo prestazioni stabili anche nelle condizioni più impegnative.

Per migliorare l’esperienza di guida, Triumph introduce una nuova mappatura motore e un impianto di scarico 3‑in‑1 con catalizzatore aggiornato, completato da un silenziatore inferiore compatto. Anche il cambio a sei rapporti riceve affinamenti con rapporti rivisti e Triumph Shift Assist ricalibrato per passaggi di marcia più rapidi e precisi, mentre la frizione slip&assist riduce lo sforzo alla leva e incrementa il controllo.

La nuova Trident 660 sfoggia un look più muscoloso, grazie al serbatoio ridisegnato e a una sella sdoppiata per pilota e passeggero. Le sospensioni Showa sono state aggiornate con un nuovo monoammortizzatore posteriore regolabile, mentre la forcella USD da 41 mm a big piston garantisce stabilità e comfort. Con un peso di soli 195 kg in ordine di marcia e un manubrio più largo, la Trident 660 rimane accessibile e bilanciata, adatta anche ai motociclisti meno esperti.

Sul fronte estetico, Triumph propone tre nuove colorazioni: Cosmic Yellow e Stone Grey come opzioni premium, e Snowdonia White come versione standard. A completare l’equipaggiamento spicca la nuova piattaforma tecnologica con acceleratore ride‑by‑wire che gestisce le modalità di guida Sport, Road e Rain, oltre ad ABS Cornering e Controllo di Trazione Cornering Ottimizzati, entrambi disattivabili. Il display TFT a colori con sistema MyTriumph Connectivity permette navigazione turn‑by‑turn, gestione delle chiamate e della musica. Di serie sono presenti anche il cruise control e l’illuminazione full LED con DRL integrato.

La Tiger Sport 660, da parte sua, rafforza la vocazione da tourer sportiva: il suo nuovo serbatoio da 18,6 litri offre maggiore autonomia, mentre le carenature ridisegnate migliorano protezione aerodinamica e comfort nei lunghi viaggi. Il parabrezza regolabile con una sola mano e la possibilità di montare valigie laterali o bauletto – per una capacità totale fino a 106 litri – rendono la moto ancora più versatile.

Le sospensioni Showa Separate Function all’anteriore e RSU posteriore con regolazione remota del precarico offrono 150 mm di escursione per garantire comfort anche a pieno carico. Con un peso di 211 kg e cerchi in lega leggera abbinati a pneumatici Michelin Road 5, la Tiger Sport 660 unisce maneggevolezza e stabilità.

Anche la Tiger è equipaggiata con tre modalità di guida, ABS e controllo di trazione cornering, Triumph Shift Assist e cruise control di serie. Come la Trident, offre la piattaforma MyTriumph Connectivity con schermo TFT e illuminazione full LED. Le colorazioni disponibili includono Pure White come standard, e due combinazioni premium: Interstellar Blue/Mineral Grey e Silver Ice/Intense Orange.

Le parole di Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, sintetizzano l’essenza del progetto: “Trident 660 e Tiger Sport 660 hanno avuto un enorme successo a livello mondiale, conquistando motociclisti di tutte le età e livelli d’esperienza, e in particolare la Trident 660 è molto apprezzata anche dalle motocicliste.”

Le nuove Triumph Trident 660 e Tiger Sport 660 saranno disponibili da marzo 2026 presso i concessionari, con prezzi a partire rispettivamente da € 8.795 per la Trident e € 9.795 per la Tiger Sport. Entrambe confermano la filosofia del marchio britannico: unire prestazioni, accessibilità e qualità costruttiva per un piacere di guida autentico, sia su strada che nei lunghi viaggi.