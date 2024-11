Triumph Rocket 3 Evel Knievel: dedicate alle leggende degli stuntman

La nuova generazione di Rocket 3 si arricchisce di due nuovi modelli in edizione limitata, con i quali Triumph Motorcycles vuole celebrare la leggendaria figura di Evel Knievel a 50 anni dalla prima esibizione televisiva del celebre stuntman statunitense, proprio in sella a una Triumph Bonneville T120.

Disponibili solo nel 2025 e in 500 esemplari numerati, suddivisi equamente tra le varianti di allestimento R e GT, le Rocket 3 Evel Knievel catturano immediatamente l’attenzione grazie un design unico ed affascinante, caratterizzato da splendidi serbatoi cromati ispirati all’iconica tuta bianca di Knievel, con dettagli a contrasto e selle in pelle con logo EK ricamato in oro.

Rocket 3 R e GT Evel Knievel presentano inoltre una soluzione grafica dedicata all’atto dell’accensione del dashboard, una preziosa piastra nera e oro numerata individualmente e la presenza del logo con la firma di Evel Knievel.

Insieme alla propria Rocket 3 in edizione limitata, ciascun proprietario riceverà anche un libro da collezione sulla storia di Evel Knievel e delle sue Triumph, numerato singolarmente sulla base della moto acquistata.

Il motore a 3 cilindri in linea con cilindrata pari a 2.458cc, eroga una potenza massima pari a 182 CV a 7.000 giri/min e una coppia fenomenale pari a 225 Nm. Prestazioni da record ora disponibili anche sulla Evel Knievel in edizione limitata, dotata di un telaio in alluminio leggero, componenti e sospensioni di altissima qualità per una risposta e una maneggevolezza senza paragoni.

Le Rocket 3 R e GT Storm Evel Knievel sono contraddistinte da un iconico schema di colori rosso, bianco e blu che riprende le stelle e strisce americane, con uno splendido serbatoio cromato e una nuova grafica Evel Knievel sul parafango anteriore, con un’esclusiva combinazione di colori caratterizzata da accenti Pure White e pannelli a contrasto in Matt Sapphire Black su diversi elementi. La sella, realizzata in pelle pregiata, presenta la firma ricamata in oro di Evel Knievel. Ciascun proprietario riceverà, insieme alla moto, un esclusivo volume da collezione che racconta la straordinaria storia dello stuntman più famoso al mondo e il suo legame con il marchio Triumph, commissionato dalla Casa britannica al famoso biografo di Knievel, Stuart Barker. Ogni libro sarà numerato individualmente in base alla moto e firmato dal CEO di Triumph Motorcycles, Nick Bloor.

L’ultima generazione di Rocket 3 è caratterizzata da una presenza esplosiva e da un potenziale prestazionale unico, con tecnologia focalizzata sul pilota per una guida ancor più sicura. Entrambi i modello, R e GT, sono dotati di ABS e controllo di trazione ottimizzato in curva per una maggiore stabilità, frizione Torque Assist che semplifica ogni cambio di rapporto, ride-by-wire per un sensibile miglioramento di guidabilità e sicurezza, sistema Hill Hold che blocca il fremo posteriore fin quanto il pilota non inizia a muoversi, oltre a quattro modalità di guida (Road, Rain, Sport e Rider).

Per due modelli in edizione limitata di Triumph Rocket 3 Storm R e GT Evel Knievel sono inoltre disponibili oltre 50 accessori originali Triumph, pensati per una maggiore personalizzazione di un modello già unico e irripetibile.

Le prime unita’ saranno disponibili presso i Concessionari Triumph a partire da marzo 2025.