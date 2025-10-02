Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Triumph Motorcycles presenta Triumph TXP powered by OSET, la nuova gamma di moto elettriche pensata per i più giovani motociclisti. Si tratta di un lancio che segna un passaggio storico per la Casa di Hinckley, che con questo progetto apre ufficialmente le porte del motociclismo elettrico alle nuove generazioni.

Dal 2022, anno in cui OSET è entrata a far parte della famiglia Triumph, i tecnici del marchio britannico hanno lavorato a stretto contatto con gli ingegneri Triumph per sviluppare piattaforme e tecnologie dedicate. Il risultato è la nascita della gamma Triumph TXP, composta da quattro modelli – TXP-12, TXP-16, TXP-20 e TXP-24 – tutti progettati per accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di crescita su due ruote.

Le nuove moto elettriche Triumph TXP sono state realizzate con telai leggeri, geometrie dedicate a ogni fascia d’età e un’esclusiva configurazione modulare 2 in 1 che consente di passare in pochi secondi dalla modalità XPlore (guida da seduti in off-road) alla modalità Trials (guida in piedi in stile trial). Il design riprende l’inconfondibile livrea Triumph, con la combinazione di Performance Yellow e Graphite Black, colori che richiamano il DNA racing del marchio.

Ogni modello TXP è equipaggiato con un motore brushless capace di garantire una potenza fluida e lineare, proporzionata all’età e all’esperienza del pilota: dai 600W della TXP-12 fino ai 1600W della TXP-24. Le prestazioni sono regolate da sistemi avanzati come il FOC (Field-Oriented Control) e l’APS (Active Performance Stabilisation), che assicurano coppia reattiva, risposta immediata all’acceleratore e prestazioni costanti anche con batteria scarica.

A completare il pacchetto ci sono batterie al litio ad alta capacità con protezione IP67, diagnostica integrata e sistemi di sicurezza che includono contatti magnetici, avvio in due fasi e limitatori di velocità gestiti tramite PIN.

La gamma Triumph TXP nasce con l’obiettivo di accompagnare i motociclisti più piccoli nei loro primi passi fino a chi cerca esperienze più evolute.

TXP-12 è il modello entry-level, pensato per bambini dai 3 ai 5 anni. Con un peso di appena 22,7 kg e un’altezza sella ridotta, offre stabilità e sicurezza ai neofiti. Il motore da 600W consente sessioni fino a 3 ore in modalità “light”, mentre i genitori possono limitare la velocità massima a 20 km/h.

TXP-16 è dedicata ai bambini dai 5 ai 7 anni, con un motore da 765W, freni idraulici a disco e sospensioni più performanti. L’ergonomia è stata progettata per offrire maggior comfort e maneggevolezza, mentre la velocità massima sale a 30 km/h.

TXP-20 è destinata ai ragazzi dai 7 ai 10 anni e porta in dote un motore da 1200W, batteria da 50V e autonomia estesa. Con velocità fino a 35 km/h, sospensioni regolabili e diagnostica elettronica integrata, si presta anche all’utilizzo in piccole competizioni di trial.

TXP-24 rappresenta il top di gamma, pensata per adolescenti e adulti fino a 90 kg. Con il suo motore da 1600W, una batteria da 50V e sospensioni completamente regolabili, raggiunge i 38 km/h e garantisce performance da vera off-road.

Nick Bloor, CEO di Triumph Motorcycles, ha commentato: “La gamma TXP rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per Triumph. Con queste moto elettriche, tutti i membri di una famiglia possono condividere la passione per il motociclismo e i più giovani possono sviluppare capacità motorie, equilibrio e fiducia in sé stessi”.

Ian Smith, fondatore di OSET, ha aggiunto: “L’ingresso in Triumph ci ha permesso di portare la nostra tecnologia a un pubblico più ampio, aprendo le porte del motociclismo elettrico a tutte le età”.

Per il mercato italiano, Triumph TXP-12 e TXP-16 sono già disponibili su ordinazione presso la rete ufficiale dei concessionari Triumph Motorcycles, con consegne previste entro la fine del 2025. I modelli TXP-20 e TXP-24 seguiranno successivamente, completando così una gamma che punta a diventare il riferimento nel settore delle moto elettriche per bambini e ragazzi.