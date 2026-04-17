Tullio De Piscopo celebra 80 anni con il cofanetto speciale 4LP "80 Tullio"

Tullio De Piscopo compie 80 anni e festeggia la ricorrenza con "80 Tullio", un cofanetto celebrativo in 4 LP, disponibile dal 18 aprile in occasione del Record Store Day. Il progetto, pubblicato da Cimbarecord, raccoglie e racconta oltre sessant'anni di carriera di uno dei musicisti più influenti della scena italiana e internazionale, trasformando il tempo in ritmo e il ritmo in identità.

Il box si presenta come una raccolta in quattro movimenti: Golden Age, Rhythm Section, Drums & Percussion Power e Jazz Friends. Ogni LP rappresenta una tappa fondamentale della vita e dell'arte del Maestro, trasportando l'ascoltatore dalle radici napoletane all'apertura verso il mondo, attraverso jazz, funk, fusion e contaminazioni globali.

Brani iconici come "Stop Bajon" e "Andamento Lento" si affiancano ai momenti più sperimentali e alle collaborazioni con giganti della musica mondiale, tra cui Astor Piazzolla in "Libertango" e il lungo sodalizio con Pino Daniele. La quadrilogia restituisce il percorso di un artista che ha fatto del ritmo un linguaggio universale, capace di attraversare generazioni e confini.

Il cofanetto sarà disponibile in edizione limitata: 220 copie in vinile nero e una speciale versione oro numerata e autografata da collezione (80 copie), sottolineando il valore dell'ascolto analogico e del supporto fisico.

"80 Tullio rappresenta così molto più di una pubblicazione discografica: è il racconto di una vita che sale, un percorso che parte dal silenzio e dal dolore per trasformarsi in musica, energia e condivisione. Una quadrilogia che attraversa generi, epoche e culture, mantenendo sempre al centro una visione chiara e coerente."

Il periodo celebrativo è arricchito dal recente Premio MEI per il miglior live di Sanremo 2026, assegnato a De Piscopo dopo l'esibizione all'Ariston con LDA e AKA 7EVEN, segno della sua capacità di restare centrale sulla scena anche oggi.

Nato a Napoli nel 1946, Tullio De Piscopo è stato protagonista assoluto di jazz, funk e musica popolare, collaborando tra gli altri con Astor Piazzolla, Quincy Jones, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Lucio Dalla, John Lewis e Chet Baker. Fondamentale nella sua carriera il lungo rapporto con Pino Daniele che, insieme alla storica band VAIMÒ, ha ridefinito il linguaggio musicale italiano. Tra i suoi successi spiccano titoli come "Andamento Lento", "E allora e Allora", "Libero" e "'E Fatto 'e Sorde! E?".

Batterista, compositore e innovatore riconosciuto, De Piscopo ha lasciato un segno indelebile nella musica ricevendo premi come il Telegatto, il Leone d'Oro alla Carriera e il titolo di Ambasciatore delle cento eccellenze italiane nel mondo.

Con "80 Tullio", il Maestro non celebra solo un anniversario, ma riafferma la forza del suo percorso artistico: un viaggio mai schiavo delle mode e sempre proiettato al futuro, nel segno di un ritmo che, oggi come ieri, continua a battere.