Tullio De Piscopo celebra 80 anni con il cofanetto speciale 4LP "80 Tullio"
Spettacolo

Tullio De Piscopo celebra 80 anni con il cofanetto speciale 4LP "80 Tullio"

Tullio De Piscopo festeggia 80 anni di carriera con il cofanetto 4LP "80 Tullio", in uscita il 18 aprile per il Record Store Day.

di Ettore Rungo
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Tullio De Piscopo compie 80 anni e festeggia la ricorrenza con "80 Tullio", un cofanetto celebrativo in 4 LP, disponibile dal 18 aprile in occasione del Record Store Day. Il progetto, pubblicato da Cimbarecord, raccoglie e racconta oltre sessant'anni di carriera di uno dei musicisti più influenti della scena italiana e internazionale, trasformando il tempo in ritmo e il ritmo in identità.

Il box si presenta come una raccolta in quattro movimenti: Golden Age, Rhythm Section, Drums & Percussion Power e Jazz Friends. Ogni LP rappresenta una tappa fondamentale della vita e dell'arte del Maestro, trasportando l'ascoltatore dalle radici napoletane all'apertura verso il mondo, attraverso jazz, funk, fusion e contaminazioni globali.

Brani iconici come "Stop Bajon" e "Andamento Lento" si affiancano ai momenti più sperimentali e alle collaborazioni con giganti della musica mondiale, tra cui Astor Piazzolla in "Libertango" e il lungo sodalizio con Pino Daniele. La quadrilogia restituisce il percorso di un artista che ha fatto del ritmo un linguaggio universale, capace di attraversare generazioni e confini.

Il cofanetto sarà disponibile in edizione limitata: 220 copie in vinile nero e una speciale versione oro numerata e autografata da collezione (80 copie), sottolineando il valore dell'ascolto analogico e del supporto fisico.

"80 Tullio rappresenta così molto più di una pubblicazione discografica: è il racconto di una vita che sale, un percorso che parte dal silenzio e dal dolore per trasformarsi in musica, energia e condivisione. Una quadrilogia che attraversa generi, epoche e culture, mantenendo sempre al centro una visione chiara e coerente."

Il periodo celebrativo è arricchito dal recente Premio MEI per il miglior live di Sanremo 2026, assegnato a De Piscopo dopo l'esibizione all'Ariston con LDA e AKA 7EVEN, segno della sua capacità di restare centrale sulla scena anche oggi.

Nato a Napoli nel 1946, Tullio De Piscopo è stato protagonista assoluto di jazz, funk e musica popolare, collaborando tra gli altri con Astor Piazzolla, Quincy Jones, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Lucio Dalla, John Lewis e Chet Baker. Fondamentale nella sua carriera il lungo rapporto con Pino Daniele che, insieme alla storica band VAIMÒ, ha ridefinito il linguaggio musicale italiano. Tra i suoi successi spiccano titoli come "Andamento Lento", "E allora e Allora", "Libero" e "'E Fatto 'e Sorde! E?".

Batterista, compositore e innovatore riconosciuto, De Piscopo ha lasciato un segno indelebile nella musica ricevendo premi come il Telegatto, il Leone d'Oro alla Carriera e il titolo di Ambasciatore delle cento eccellenze italiane nel mondo.

Con "80 Tullio", il Maestro non celebra solo un anniversario, ma riafferma la forza del suo percorso artistico: un viaggio mai schiavo delle mode e sempre proiettato al futuro, nel segno di un ritmo che, oggi come ieri, continua a battere.

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