Tullio De Piscopo celebra 80 anni di carriera con il cofanetto 4LP "80 Tullio"

Tullio De Piscopo, leggenda della musica italiana e internazionale, celebra i suoi 80 anni con l'uscita di '80 Tullio', un cofanetto in 4LP disponibile dal 18 aprile in occasione del Record Store Day.

Il progetto discografico, pubblicato da Cimbarecord, rappresenta una vera e propria opera suddivisa in quattro movimenti che raccontano oltre sessant'anni di carriera. Ogni vinile narra una fase distinta del percorso artistico del Maestro: Golden Age, Rhythm Section, Drums & Percussion Power e Jazz Friends. Questi capitoli accompagnano l'ascoltatore in un viaggio che parte dalle radici napoletane per abbracciare contaminazioni jazz, funk, fusion ed esperienze internazionali.

'80 Tullio' racchiude l'essenza di un artista che ha fatto del ritmo un linguaggio universale, includendo brani iconici come Stop Bajon e Andamento Lento, insieme a esperienze sperimentali e collaborazioni con i giganti della musica mondiale. Tra gli incontri più significativi, quello con Astor Piazzolla in Libertango e il lungo sodalizio con Pino Daniele, che ha dato vita alla storica band VAIMÒ e contribuito a definire un nuovo linguaggio musicale.

Il cofanetto sarà disponibile in edizione limitata: 220 copie in vinile nero e una speciale versione in vinile oro numerata e autografata in 80 esemplari, pensata per i collezionisti e per chi vuole celebrare la magia dell'ascolto analogico.

Il riconoscimento del Premio MEI per il miglior live di Sanremo 2026, ricevuto dopo l'acclamata esibizione con LDA e AKA 7EVEN, conferma l'attualità e la centralità di De Piscopo sulla scena contemporanea.

In oltre sei decenni, Tullio De Piscopo ha collaborato con artisti come Quincy Jones, Mina, Franco Battiato, Lucio Dalla, John Lewis e Chet Baker, lasciando il segno con brani che hanno scritto la storia della musica italiana. Il viaggio di De Piscopo non ha mai seguito le mode, ma si è costruito su un linguaggio unico, capace di attraversare epoche e generazioni.

'80 Tullio' rappresenta molto più di una raccolta: è il racconto di una vita tra silenzi e dolori trasformati in energia e musica, un percorso capace di unire mondi diversi attraverso il ritmo. Oggi, come ieri, il ritmo di Tullio De Piscopo continua a essere il battito vitale che unisce culture e generazioni.