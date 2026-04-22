Turtle Beach presenta Stealth Pro II: cuffie gaming wireless tra audio hi-res e comfort premium

Turtle Beach rivoluziona nuovamente il mondo del gaming con le nuove Stealth Pro II, cuffie wireless multi-piattaforma progettate per offrire un'esperienza audio d'eccellenza senza compromessi. Gli ultimi modelli, eredi delle apprezzate Stealth Pro, si presentano come il punto di riferimento per chi desidera prestazioni professionali sia in termini di suono che di microfonia, unite a un design curato e a una versatilità superiore rispetto a qualsiasi concorrente sul mercato.

Dotate di audio wireless hi-res certificato dalla Japan Audio Society e supporto Dolby Atmos, le Stealth Pro II promettono un ascolto dettagliato e immersivo, ideale sia per sessioni di gioco che per la musica in alta fedeltà. Il sistema CrossPlay 2.0, esclusivo Turtle Beach, permette di collegare e commutare in modalità wireless tra diverse piattaforme, passando con un solo gesto da Xbox, PlayStation, PC e altri dispositivi equipaggiati con Bluetooth. La connessione 2,4 GHz a bassissima latenza garantisce prestazioni stabili e reattive, mentre la doppia batteria intercambiabile offre una straordinaria autonomia di 40 ore ciascuna per mettersi al riparo da qualsiasi interruzione.

Lato audio, le Stealth Pro II impiegano driver doppi Eclipse da 60 mm, con woofer e tweeter dedicati, che restituiscono bassi potenti e acuti cristallini. Il microfono unidirezionale da 9 mm, dotato di riduzione del rumore avanzata tramite IA, assicura una qualità broadcast nelle comunicazioni vocali; i microfoni beamforming integrati consentono conversazioni nitide anche senza il microfono ad asta. Per personalizzare ogni dettaglio secondo le proprie preferenze, l'app Swarm II permette di modificare l'EQ a 10 bande, regolando sensibilità, noise gate e preset audio dedicati.

Il comfort è garantito da materiali di alta qualità, come memory foam, alluminio anodizzato e tessuto a rete per l'archetto. Pensati per le lunghe sessioni, i cuscinetti sono dotati di tecnologia ProSpecs per chi porta gli occhiali. Il design premium e una custodia rigida inclusa assicurano resistenza e trasportabilità.

Le cuffie saranno disponibili in due versioni: una dedicata a Xbox (ma compatibile anche con PC, PlayStation 4/5 e dispositivi mobile Bluetooth) e una ottimizzata per PC e PlayStation (oltre che per mobile). Il prezzo suggerito è di 349,99 euro e il lancio ufficiale è fissato per il 17 maggio 2026, mentre i pre-ordini sono già partiti.

"Le Stealth Pro II rappresentano l'apice dell'audio gaming di Turtle Beach. La convergenza di innovazione, forma, chiarezza sonora e comfort rende questa cuffia, la nostra ammiraglia, il nuovo standard assoluto con cui verranno giudicate tutte le altre cuffie da gioco," ha dichiarato Cris Keirn, CEO di Turtle Beach. "Con l'audio wireless ad alta risoluzione certificato e i potenti driver doppi Eclipse da 60 mm, Stealth Pro II offre una fedeltà sonora straordinaria che consente ai giocatori di sentire ogni dettaglio dell'azione. E con il nostro sistema CrossPlay 2.0, i giocatori possono passare senza problemi da un massimo di quattro piattaforme e dispositivi premendo un pulsante. Ciò che i nostri team hanno ottenuto qui è straordinario: questa è la cuffia che colma davvero il divario tra l'audio di gioco ad alte prestazioni e l'ascolto premium."

Tra le principali caratteristiche delle Stealth Pro II spiccano la cancellazione attiva del rumore adattiva, connessione wireless e Bluetooth simultanei con controlli del volume indipendenti e la possibilità di scegliere tra 4 preset audio: Bass Boost, Signature Sound, Treble Boost e Vocal Boost. Gli appassionati di gaming troveranno in questo nuovo modello il compagno ideale per esaltare ogni dettaglio dell'azione e vivere un'esperienza sonora senza paragoni, consolidando ulteriormente la leadership di Turtle Beach nel mondo dell'audio da gioco.