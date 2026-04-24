Tyla annuncia il nuovo album A*POP in uscita il 24 luglio: anticipazioni e successi

Tyla, la superstar globale multiplatino vincitrice di due GRAMMY Awards, annuncia l'arrivo del suo attesissimo secondo album A*POP, in uscita il 24 luglio. L'album è già disponibile per il pre-save e sarà attivo il pre-order dalle 18.00 dello stesso giorno. L'annuncio è accompagnato dal trailer ufficiale che racconta l'inizio di una nuova era artistica per la cantante, segnata da una forte sicurezza e da uno stile inconfondibile.



I fan hanno già potuto ascoltare due singoli che anticipano A*POP: Chanel e She Did It Again, quest'ultimo in collaborazione con Zara Larsson. Chanel si è rapidamente affermato come uno dei brani più popolari della scena internazionale, con un videoclip che supera i 120 milioni di visualizzazioni e oltre 50 miliardi di visualizzazioni totali sui social a livello globale. She Did It Again ha conquistato oltre 5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni dalla pubblicazione del video ufficiale.



L'artista sudafricana ha recentemente ottenuto il secondo GRAMMY nella categoria Best African Music Performance con Push 2 Start, uno dei suoi tre brani entrati nella Billboard Hot 100. In un'intervista a Rolling Stone, Tyla ha descritto il processo creativo del nuovo disco: Sapevo che vivendo la creazione di questo progetto tutto avrebbe trovato il suo posto, e così è stato. Sento di aver fatto qualcosa di davvero fresco e molto… Tyla.



Dopo il successo dei progetti TYLA e TYLA+, entrambi pubblicati nel 2024, Tyla è diventata la solista africana con il miglior posizionamento nella storia della Billboard 200, consacrandosi come una delle nuove stelle internazionali della musica. Il brano Chanel, incluso anche nel mixtape estivo 2025 WWP, ha consolidato la sua ascesa insieme a collaborazioni di rilievo come Dynamite con WizKid e Talk To Me con Damiano David.



Nei prossimi mesi Tyla sarà protagonista di alcuni tra i più grandi festival internazionali, dal Citi Summer Concert Series negli Stati Uniti, passando per AfroNation in Portogallo, Montreux Jazz Festival in Svizzera, Beach, Please! in Romania e Hellwatt Festival in Italia.



Il talento della cantante non è passato inosservato agli American Music Awards, dove ha ottenuto quattro nomination tra cui Best Female R&B Artist, Best Afrobeats Artist e due candidature per Chanel nelle categorie Social Song of the Year e Best Music Video. Il suo palmarès, già ricco di riconoscimenti, include anche Billboard Awards, MTV VMAs, MTV Europe Music Awards e NAACP Image Award.



Con A*POP, Tyla apre un nuovo capitolo della sua carriera, confermandosi come una delle voci più influenti e innovative della scena musicale globale.