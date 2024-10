UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi: ora disponibile su Nintendo Switch!

UFO Robot Goldrake – Il banchetto dei lupi è finalmente disponibile in edizione digitale per Nintendo Switch, con le versioni fisiche che arriveranno il 29 ottobre 2024. Questo annuncio entusiasmante è stato reso pubblico da Microids, che ha promesso agli appassionati un’esperienza di gioco coinvolgente e ricca di emozioni.

L’edizione digitale del gioco offre ai giocatori la possibilità di immergersi in un universo ricco di dettagli e personaggi iconici come Dam Dam e Gorgon. Ogni elemento è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e indimenticabile, che promette ore di intensa avventura ed esplorazione. Il gioco segue il primo arco narrativo della serie anime, consentendo ai giocatori di rivivere i momenti più iconici di questa epica avventura. La Deluxe Edition e la Collector’s Edition saranno disponibili solo presso retailer selezionati, e includeranno una vasta gamma di contenuti esclusivi come una statua di Goldrake, un Artbook e diverse altre sorprese.

Questa nuova edizione di UFO Robot Goldrake promette di stupire e di evocare ricordi indimenticabili per i fan della serie. Con la possibilità di padroneggiare il TFO di Alcor e scoprire la potenza del Disco Spaziale, i giocatori saranno coinvolti in un’avventura senza precedenti. I giocatori potranno godere dei temi musicali interattivamente, una parte fondamentale del successo dell’anime.”