Ultima settimana di La Volta Buona: emozioni e storie da non perdere su Rai 1

L'ultima settimana di aprile regala un finale imperdibile a La Volta Buona, il daily show pomeridiano guidato da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 ogni giorno dal lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio, dalle ore 14.00 alle 16.00.

Sul celebre divano arancione si alternano racconti e confronti tra grandi ospiti: Barbara Bouchet e Manuel Casella, noto per la sua relazione con Amanda Lear, offriranno momenti di intimità tra ricordi personali e confessioni sentimentali, approfondendo il tema dell'amore e delle relazioni.

Non manca lo spazio dedicato alla bellezza e alla chirurgia estetica, con il contributo del professor Pietro Lorenzetti insieme a Laura Freddi e Clizia Incorvaia, per un dialogo attuale sulle nuove tendenze del benessere e sulla consapevolezza legata alla cura di sé. Gli interventi spaziano da esperienze dirette a riflessioni sul rapporto tra immagine e salute.

La rubrica sull'alimentazione vede protagonisti il professor Giorgio Calabrese, Guillermo Mariotto e Jasmine Carrisi. Il pubblico troverà consigli nutrizionali, curiosità sugli stili di vita e una riflessione sul legame tra cibo, salute e immagine pubblica: proposte concrete per migliorare il benessere quotidiano.

L'attualità trova spazio con un approfondimento sulle truffe, attraverso testimonianze e interventi di esperti, con l'obiettivo di fornire strumenti utili contro un fenomeno sempre più diffuso e sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione.

A chiudere la settimana, una puntata speciale che ripercorre i momenti più intensi di questa stagione. Un racconto corale che celebra emozioni, incontri e tutte le storie che hanno reso La Volta Buona un appuntamento fisso per il pubblico di Rai 1.