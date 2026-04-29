Ultimo sorprende i fan con il nuovo brano Questa Insensata Voglia di Te

Ultimo ha sorpreso i suoi fan con l'uscita inattesa di Questa Insensata Voglia di Te, un inedito scritto e composto da Niccolò Moriconi e pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records. Solo pochi giorni fa, il cantautore romano aveva alimentato l'attesa pubblicando un suggestivo video del tramonto su New York, diventato rapidamente virale sui suoi canali social. L'annuncio ufficiale della pubblicazione, arrivato a ridosso della mezzanotte, ha scatenato l'entusiasmo dei suoi numerosissimi fan.

Questa Insensata Voglia di Te è una ballad per piano e voce, intensa ed essenziale, che mette al centro l'urgenza emotiva e la cifra stilistica che hanno reso famoso Ultimo. Il videoclip del brano è stato girato negli iconici studi Power Station at BerkleeNYC di New York, a rafforzare un'aura internazionale e sofisticata per questa nuova uscita.

L'arrivo del singolo coincide con un momento di particolare importanza nella carriera di Ultimo. Mancano infatti poco più di due mesi all'evento che passerà alla storia nella musica italiana: Ultimo 2026 - La Favola per Sempre. La data unica è fissata per il 4 luglio 2026 a Roma, nell'area di Tor Vergata, e sarà ricordata come Il Raduno degli Ultimi. L'evento ha fatto segnare un record assoluto, conquistando il sold out in sole tre ore con ben 250.000 biglietti venduti. Si preannuncia il concerto più grande mai realizzato in Italia, con una macchina organizzativa al lavoro da oltre un anno per un appuntamento destinato a lasciare un segno nella capitale.

Ultimo, classe 1996 e appena trentenne, vanta numeri straordinari: 42 stadi conquistati, oltre 2 milioni di biglietti venduti, sei album inediti e due live album, 85 dischi di platino, 19 dischi d'oro e più di 7 milioni di copie acquistate dal pubblico. Gli streaming su Spotify superano la soglia dei 3,5 miliardi, confermando il suo ruolo di spicco tra i protagonisti della scena musicale contemporanea italiana.

Questa Insensata Voglia di Te rappresenta l'ennesima prova di forza di un artista sempre capace di sorprendere e di parlare direttamente al cuore delle persone. Mentre l'attesa cresce per il maxi-concerto del 2026, Ultimo offre ai suoi fan un nuovo tassello della sua personale favola musicale.