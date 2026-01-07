Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Venerdì 9 gennaio segna un nuovo capitolo nella carriera di Ultimo. Il cantautore romano pubblica infatti “Acquario”, il suo nuovo singolo, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce per Ultimo Records, l’etichetta indipendente dell’artista, con distribuzione Believe.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali di Ultimo, dove il cantautore ha scritto: “ACQUARIO, il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte.” Un messaggio breve, ma sufficiente ad accendere l’entusiasmo dei fan, che da giorni cercavano di interpretare un indizio lasciato dallo stesso artista.

Chi ha acquistato il cofanetto ULTIMO LIVE STADI 2025 ha infatti trovato al suo interno un cartoncino lenticolare con un doppio simbolo: l’infinito e il segno zodiacale dell’acquario. Un dettaglio che ora trova il suo significato e che anticipa, forse, un nuovo capitolo artistico e personale per il cantautore.

“Acquario” rappresenta la prima uscita dell’anno per Ultimo e arriva in un momento chiave della sua carriera. Il 2025 sarà già protagonista con il tour negli stadi, ma gli occhi sono puntati sull’anno successivo. Nel 2026 andrà infatti in scena “ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE”, un evento unico che si terrà il 4 luglio a Roma, nell’area di Tor Vergata.

Il concerto, denominato anche “Il Raduno degli Ultimi”, ha già infranto ogni record: 250.000 biglietti venduti in sole tre ore, un sold out storico che sancisce la portata del fenomeno Ultimo nel panorama musicale italiano. Si tratta del concerto più grande di sempre nel nostro Paese, un traguardo che conferma la forza del legame tra l’artista e il suo pubblico, costruito nel tempo con coerenza, sincerità e canzoni che hanno saputo raccontare le fragilità e i sogni di un’intera generazione.

Mentre il pubblico si prepara a vivere un 2025 ricco di musica e emozioni dal vivo, “Acquario” inaugura la nuova stagione creativa dell’artista. Un titolo dal significato evocativo, che lega il mondo lirico di Ultimo a simboli di introspezione, sensibilità e rinascita.

Con questa nuova uscita, Ultimo conferma ancora una volta la sua capacità di unire autenticità e successi da record, aprendo un nuovo orizzonte nella sua carriera e preparando il terreno per quello che si preannuncia come un anno indimenticabile per lui e per il suo pubblico.