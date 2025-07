Un nuovo capitolo oscuro per PAC-MAN: ecco SHADOW LABYRINTH

Bandai Namco Entertainment Europe ha lanciato oggi SHADOW LABYRINTH, una rivisitazione futuristica e oscura dell’iconico franchise di PAC-MAN. Questo avvincente platform 2D unisce azione ed esplorazione, trasportando i giocatori in un mondo labirintico dove dovranno combattere e cacciare per sopravvivere. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, il gioco offre ai fan una nuova esperienza immersiva arricchita di elementi classici di PAC-MAN.

In SHADOW LABYRINTH, i giocatori interpretano Spadaccino n. 8, che si risveglia in un mondo desolato con un misterioso compagno chiamato PACC. La missione è chiara: eliminare creature ostili, divorare il loro potere ed evolversi. Il gioco combina meccaniche classiche di piattaforme 2D con esplorazione e risoluzione di enigmi ambientali, offrendo un vasto mondo da esplorare e numerosi segreti da svelare.

Il gioco si distingue per un gameplay che include combattimenti dinamici e battaglie con boss, reinterpretando i GHOST nemici di PAC-MAN come potenti G-HOST. Inoltre, i riferimenti ad altri franchise classici di Bandai Namco, come DIG DUG e GALAGA, arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco.

Disponibile sia in formato digitale che fisico, SHADOW LABYRINTH è distribuito in diverse edizioni: Standard Edition in formato fisico, Digital Standard Edition in formato digitale e una Digital Deluxe Edition con extra come un artbook e colonna sonora digitale. Interessante è l’opzione di upgrade gratuito per chi possiede il gioco su Nintendo Switch, per passare alla versione per Nintendo Switch 2.