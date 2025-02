VALE LP & LIL JOLIE: sul palco dell’Ariston con il messaggio “SE IO NON VOGLIO TU NON PUOI”

Ieri sera VALE LP e LIL JOLIE hanno fatto il loro ingresso nel mondo della musica italiana al Teatro Ariston di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE”. Ma non si sono limitate a esibirsi; hanno scelto di portare sul palco le parole che rappresentano non solo il significato della loro canzone ma sono il manifesto della fondazione Una Nessuna Centomila, guidata da Fiorella Mannoia. Al termine della loro performance, le artiste hanno mostrato due cartelli con la scritta “SE IO NON VOGLIO TU NON PUOI”, diffondendo il messaggio attraverso lo schermo e nelle case di tutta Italia.

Le due giovani artiste hanno condiviso la ragione di questa scelta, dichiarando: “Un no è un no, il consenso è importante. Lo abbiamo detto ogni sera a dicembre in occasione di Sanremo Giovani e portiamo avanti questo messaggio da una vita, sopra e sotto al palco. Per quest’occasione di enorme visibilità abbiamo preso in prestito le parole di Una, nessuna centomila che da anni porta avanti una causa in cui crediamo molto e di cui non bisogna smettere mai di parlare. Ringraziamo Fiorella Mannoia e Sanremo per averci dato un megafono con cui tramettere quello in cui crediamo, la nostra canzone e il nostro amore”.

La presidente onoraria Fiorella Mannoia ha elogiato l’iniziativa di VALE LP e LIL JOLIE, sottolineando l’importanza di condividere un messaggio così universale come “SE IO NON VOGLIO, TU NON PUOI”. La Fondazione Una Nessuna Centomila ha espresso la propria felicità nell’accogliere le due artiste nel Laboratorio Artistico, lodandone l’impegno e la passione.

La collaborazione tra VALE LP e LIL JOLIE nasce da una solida amicizia di otto anni, maturata nell’atmosfera delle province italiane. Questa complicità si traduce in musica, con la partecipazione a Sanremo Giovani e la promessa di un prossimo album congiunto.

“DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” racconta la visione di due giovani donne sulle relazioni e i sentimenti odierni. Si propone di promuovere rapporti basati su principi come il consenso e il rispetto reciproco, sfidando i tradizionali ruoli di genere.”*

La canzone ha più di un significato: è un invito ad amare senza filtri e un incoraggiamento all’autostima, ma gioca anche sul ribaltamento dei ruoli di genere, come sottolineano le artiste.

La Fondazione Una Nessuna Centomila, con sede in Italia, si distingue per il suo impegno nella prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, promuovendo il cambiamento culturale attraverso espressioni artistiche come la musica e il teatro. Ha accolto con entusiasmo l’adesione di VALE LP e LIL JOLIE nel suo Laboratorio Artistico.

Il percorso di queste giovani artiste, dalla provincia italiana al palco di Sanremo, testimonia la forza della determinazione e dell’amicizia nel realizzare i propri sogni. Il loro legame non si fermerà al festival, ma si trasformerà in un album congiunto e una serie di concerti che le porterà a Napoli e Roma nel corso dell’anno.