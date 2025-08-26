Connect with us

Volkswagen all’IAA MOBILITY 2025: una nuova esperienza del marchio nell’Open Space di Monaco

L’edizione 2025 di IAA MOBILITY a Monaco segna un’importante pietra miliare per il marchio Volkswagen, che si impegna a offrire mobilità per tutti attraverso un’esperienza unica nel cuore della città. Durante questo evento, Volkswagen presenta quattro nuovi modelli, puntando sul futuro della mobilità e celebrando un’eredità storica.

Protagonisti dell’evento sono due modelli che incarnano perfettamente l’innovazione e la tradizione della casa automobilistica: una nuova show car ID. completamente elettrica e la nuova T-Roc. L’innovazione continua con la celebrazione dei 50 anni della leggendaria GTI, presentando l’edizione commemorativa Golf GTI EDITION 50. Accanto, il GTI History Wall offre uno sguardo nostalgico e immersivo nel viaggio di un’icona dell’automobilismo.

Volkswagen ha trasformato l’Open Space a Monaco in un vero e proprio palcoscenico per la mobilità accessibile, grazie a stazioni interattive, accesso senza barriere e allestimenti che invitano i visitatori a immergersi in un’esperienza emozionale. “All’IAA MOBILITY di quest’anno, il marchio Volkswagen sottolinea il suo impegno a offrire mobilità per tutti,” dichiarano i rappresentanti del marchio, sottolineando la visione inclusiva del futuro della mobilità.

Con la partecipazione a IAA MOBILITY 2025, Volkswagen continua a consolidare la sua posizione come leader nel settore automobilistico, creando una narrativa che unisce tradizione, innovazione e accessibilità per tutti.

