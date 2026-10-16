Volkswagen ID. Tiguan: il bestseller diventa elettrico e arriva in Italia da 41.100 euro

Volkswagen ID. Tiguan apre un nuovo capitolo nella strategia di elettrificazione della Casa tedesca. Il SUV, che raccoglie l’eredità di uno dei modelli più importanti della gamma Volkswagen, è ora ordinabile in Italia con prezzi a partire da 41.100 euro, in presenza di permuta o rottamazione. Il debutto nelle concessionarie è previsto nel primo trimestre del 2027, quando il nuovo modello affiancherà l’attuale Tiguan con motorizzazioni benzina, diesel e ibride.

Il progetto punta a conservare le caratteristiche che hanno decretato il successo del SUV, tra cui spazio, versatilità e comfort, introducendo un sistema di propulsione completamente elettrico e una dotazione tecnologica di nuova generazione. Il risultato è un modello pensato per la mobilità quotidiana, ma con prestazioni e autonomia adatte anche ai viaggi più lunghi.

Lunga 4.618 mm, con un passo di 2.771 mm, la nuova ID. Tiguan sfrutta la piattaforma elettrica MEB+ per offrire un abitacolo spazioso e accogliente. La capacità del bagagliaio raggiunge 534 litri, ai quali si aggiungono altri 32 litri del vano anteriore, il cosiddetto frunk, particolarmente utile per riporre il cavo di ricarica.

Il design segue il linguaggio stilistico Pure Positive, caratterizzato da superfici scolpite, linee pulite e un'impostazione che rafforza la presenza su strada del SUV. Anche l'abitacolo compie un salto in avanti sul fronte della qualità percepita, grazie a materiali più curati, illuminazione ambientale e una plancia completamente rivista. La strumentazione digitale da 10 pollici è affiancata da un display centrale da 15 pollici e, per la prima volta su una Volkswagen europea, da uno schermo da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore.

Non manca un richiamo alla storia del marchio attraverso la modalità Retro, che ripropone nel Digital Cockpit la grafica blu e rossa della strumentazione della Golf IV e permette di personalizzare lo schermo centrale con sei modelli storici Volkswagen. Per migliorare l'ergonomia, la Casa ha inoltre reintrodotto pulsanti fisici per le funzioni principali, affiancandoli a due vani per la ricarica wireless degli smartphone compatibili con lo standard Qi2.

La dotazione tecnologica comprende sistemi di assistenza alla guida evoluti, tra cui il Connected Travel Assist, con cambio di corsia assistito e riconoscimento dei semafori rossi entro i limiti del sistema. La guida one-pedal consente di gestire accelerazione e decelerazione attraverso il pedale dell'acceleratore, mentre tra gli equipaggiamenti disponibili figurano sedili elettrici con funzione massaggio, memoria e ventilazione, impianto audio Harman Kardon da 480 watt, tetto panoramico e chiave digitale. È prevista anche la funzione Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni utilizzando l'energia della batteria.

La gamma italiana si articola in cinque configurazioni negli allestimenti Life e Style, con due capacità della batteria e tre livelli di potenza. La versione d'ingresso Life monta una batteria da 58 kWh netti e un motore da 140 kW, equivalenti a 190 CV, con trazione posteriore. Salendo di gamma si passa alla batteria da 77 kWh, abbinata a un propulsore da 210 kW, pari a 286 CV, sempre con trazione posteriore. Al vertice si collocano le varianti con trazione integrale 4MOTION, capaci di sviluppare 220 kW, ovvero 299 CV.

L'autonomia massima dichiarata raggiunge 605 km nel ciclo WLTP, con valori effettivi che dipenderanno dalla versione scelta, dallo stile di guida, dalle condizioni ambientali e dall'utilizzo dei sistemi di bordo. Anche la capacità di traino rappresenta un elemento interessante: arriva a 1.800 kg con la batteria da 58 kWh e a 2.000 kg nelle versioni con batteria da 77 kWh.

Già l'allestimento Life offre una dotazione completa, che include cerchi in lega da 19 pollici, fari LED, climatizzatore automatico a tre zone, navigatore con schermo da 15 pollici, App-Connect wireless, accesso e avviamento senza chiave, sedili anteriori e volante riscaldabili, telecamera posteriore e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Sono presenti anche diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control, Front Assist e Lane Assist.

La versione Style aggiunge fari IQ.Light Matrix LED, gruppi ottici posteriori LED 3D con indicatori di direzione dinamici, illuminazione ambientale estesa a 30 tonalità, Park Assist Plus e portellone posteriore elettrico Easy Open & Close. Completano la dotazione i vetri posteriori oscurati e una presa da 230 V nel bagagliaio.

Sul fronte commerciale, il listino parte da 44.750 euro, mentre il prezzo scende a 41.100 euro con permuta o rottamazione.