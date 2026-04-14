Gruppo Volkswagen mantiene la quota di mercato globale in un contesto in calo

Nonostante un contesto globale complesso e caratterizzato da contrazione economica, il Gruppo Volkswagen ha mantenuto stabile la propria quota di mercato nel primo trimestre del 2026. L'azienda è riuscita a difendere le proprie posizioni nel panorama internazionale, nonostante le difficoltà dovute alle mutate condizioni macroeconomiche e geopolitiche che hanno impattato il mercato automobilistico a livello mondiale.

Il segmento europeo si conferma come motore della crescita per il Gruppo, con consegne in costante progresso e una quota sempre maggiore di veicoli totalmente elettrici nei risultati di vendita. I dati sulle consegne in Europa mostrano una continua crescita sia in termini generali sia per quanto riguarda le vetture a zero emissioni.

Le difficoltà sono risultate più marcate in mercati chiave come Cina e Stati Uniti dove il calo della domanda ha pesato sulle performance complessive. La situazione geopolitica in Medio Oriente ha avuto impatti diretti solo su alcuni mercati specifici, senza però influire in modo significativo sulle consegne totali del Gruppo Volkswagen.

"Il primo trimestre del 2026 è stato ancora una volta caratterizzato da condizioni economiche e geopolitiche molto complesse che hanno influito sul mercato automobilistico mondiale, che ha fatto registrato un calo complessivo. Ciononostante, il Gruppo Volkswagen a livello globale ha mantenuto la propria quota di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati relativi alle nostre consegne in Europa hanno continuato a mostrare un andamento positivo, facendo registrare ancora una volta una crescita e aumentando anche la quota dei veicoli completamente elettrici. Il calo del mercato in Cina e negli Stati Uniti, ha influito anche sulle nostre consegne. Sebbene la guerra in Medio Oriente abbia finora impattato i mercati direttamente interessati, ciò non ha avuto ripercussioni significative sulle consegne complessive del Gruppo Volkswagen. Per i prossimi mesi prevediamo un ulteriore trend positivo grazie a nuovi modelli chiave come la "Electric Urban Car Family" in Europa e i nuovi modelli elettrici sviluppati localmente in Cina." sottolinea Marco Schubert, membro dell'Extended Executive Committee con responsabilità per le Vendite.

Per i prossimi mesi il Gruppo Volkswagen punta a ulteriori segnali di incremento, sostenuti dal lancio della nuova gamma "Electric Urban Car Family" in Europa e dai nuovi modelli elettrici sviluppati specificamente per il mercato cinese. Questi fattori dovrebbero consolidare ulteriormente la presenza del Gruppo anche in uno scenario che resta dinamico e sfidante.