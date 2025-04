Volkswagen rivoluziona l’intrattenimento in auto con l’arrivo di PAC-MAN

Volkswagen sta portando una ventata di novità nell’esperienza di guida, annunciando l’integrazione di PAC-MAN Championship Edition in oltre 300.000 vetture in Europa. Una mossa, resa possibile dalla collaborazione con Bandai Namco e AirConsole, che trasforma l’auto in una vera e propria sala giochi.

Il celebre videogioco è ora disponibile tramite l’app opzionale AirConsole In-Car, giocabile sul display dell’infotainment delle Volkswagen parcheggiate. L’esperienza di gioco è resa ancora più coinvolgente dalla dinamica illuminazione ambientale dell’auto, una novità assoluta nel settore automobilistico. Nei modelli ID. compatibili, è integrata anche con L’ID. Light, sincronizzando l’illuminazione interna con l’azione di gioco.

PAC-MAN Championship Edition ripropone il classico gameplay degli anni ’80, in cui il giocatore controlla PAC-MAN in un labirinto, mangiando pallini e fuggendo dai fantasmi. Ma ci sono anche delle novità: le icone di gioco sono state ridisegnate e i giocatori possono raccogliere punti extra toccando le silhouette di iconiche Volkswagen come il Maggiolino, il VW Bus e la Golf IV R32, oltre a marchi come GTI, GTX o R e cerchioni Volkswagen. I punti energia, necessari per combattere i fantasmi, sono rappresentati dal logo del marchio Volkswagen.

AirConsole, la piattaforma di gioco progettata specificamente per le auto, permette di trasformare i veicoli Volkswagen compatibili in una stazione di gioco completa di sistema di infotainment, audio e illuminazione ambientale. Questa offerta di intrattenimento è pensata per un pubblico di tutte le età.

L’app AirConsole In-Car è disponibile in molti paesi europei per i modelli ID.7, ID.5, ID.4 e ID.3 (con ID. Software 4.0 o successivo), e per i modelli Tayron, Tiguan, Passat, Golf Variant e Golf a partire dall’anno modello 2025. Per giocare, è necessario un account utente Volkswagen ID, un contratto VW Connect Plus attivo e una connessione Internet attiva sullo smartphone. L’app AirConsole In-Car deve essere scaricata dall’In-Car Shop prima dell’uso.