Volvo Cars avvia la produzione della nuova Volvo ES90 completamente elettrica

Volvo Cars segna un’altra importante tappa nel suo percorso verso un futuro completamente elettrico con l’avvio della produzione della nuova Volvo ES90. Questa berlina premium, che unisce l’eleganza raffinata di una berlina alla versatilità di una fastback, è pronta a ridefinire il concetto di auto elettrica, posizionandosi come una vettura unica nel suo genere. La produzione è iniziata nello stabilimento di Chengdu, alimentato da energia a impatto climatico zero, e le prime consegne ai clienti europei sono previste entro la fine dell’anno. La ES90 sarà presto disponibile anche nei mercati chiave dell’Asia-Pacifico.
La ES90, presentata in anteprima lo scorso marzo, si distingue per la sua capacità di unire il meglio di più mondi. Con l’eleganza di una berlina, la praticità di una fastback e la spaziosità tipica di un SUV, l’auto è stata progettata per offrire un equilibrio perfetto tra comfort, stile e funzionalità. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla nuova tecnologia a 800 volt, che assicura un’autonomia superiore e tempi di ricarica più rapidi rispetto a qualsiasi altro modello Volvo elettrico.
La sicurezza, da sempre un pilastro fondamentale per Volvo, è garantita dalla tecnologia di sicurezza avanzata integrata nella struttura dell’auto. Alimentata da un sistema di calcolo di nuova generazione e sviluppata con lo stack tecnologico Superset di Volvo, la ES90 è inoltre progettata per evolvere nel tempo attraverso continui aggiornamenti software over-the-air.
La Volvo ES90 non è solo una berlina elettrica, ma un simbolo dell’impegno di Volvo Cars verso la sostenibilità. Oltre a essere un’auto a zero emissioni durante la guida, la sua produzione avviene con energia a impatto climatico zero, riflettendo l’attenzione di Volvo per l’economia circolare e le pratiche commerciali responsabili. Secondo il rapporto sulla Valutazione del Ciclo di Vita di Volvo, la ES90 vanta una delle impronte di carbonio più basse tra tutte le auto prodotte dal marchio fino ad oggi.
Francesca Gamboni, Chief Industrial Operations Officer di Volvo Cars, ha sottolineato l’importanza di questo lancio: “La ES90 completamente elettrica segna una tappa fondamentale nel passaggio di Volvo Cars a una nuova era in fatto di sicurezza, sostenibilità e tecnologia incentrata sull’individuo. Con l’avvio della produzione, ribadiamo il nostro impegno verso un futuro completamente elettrico e confermiamo la nostra capacità di innovare e soddisfare le esigenze dei clienti”.