Volvo Cars: il 2024 secondo anno record consecutivo in termini di vendite

Volvo Cars ha chiuso il 2024 con il secondo anno record consecutivo in termini di vendite, ricavi e profitti, ma si prepara ad affrontare delle sfide nel 2025, come indicato dalla recente comunicazione dell’azienda.

Nel 2024, i ricavi hanno raggiunto i 400,2 miliardi di corone svedesi, con un utile operativo di 27 miliardi di corone svedesi e un margine EBIT del 6,8 percento. Le vendite di auto completamente elettriche hanno rappresentato il 23% del volume totale, con performance superiori alla media nel segmento premium.

Nel quarto trimestre 2024, nonostante un contesto influenzato dalla svalutazione di attività nella joint venture NOVO, l’azienda ha registrato ricavi di 112,1 miliardi di corone svedesi e un flusso di cassa libero positivo.

Per il 2025, Volvo Cars si aspetta un anno impegnativo a causa delle difficili condizioni di mercato. Tuttavia, la strategia mirata dell’azienda, l’impegno per lo sviluppo tecnologico e una forte liquidità la posizionano solidamente per superare le sfide e proseguire sulla strada della crescita a lungo termine.

“Il 2025 sarà un anno di transizione. Dobbiamo essere prudenti, diligenti e disciplinati mentre affrontiamo le incertezze globali del settore automobilistico. Non dobbiamo sacrificare il futuro sull’altare del presente.” – ha affermato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars.

Volvo Cars prevede di mantenere una crescita superiore al mercato tra il 2023 e il 2026, con l’obiettivo di generare un margine EBIT del 7-8 percento e di conseguire un forte flusso di cassa libero positivo nel 2026. Tuttavia, nel 2025 l’azienda si aspetta una riduzione dei volumi e della redditività, dovuta a pressioni competitive più elevate e a un portafoglio ordini tornato ai livelli pre-pandemia.

Nonostante le sfide in arrivo, Volvo Cars è determinata a investire nella sua gamma diversificata ed equilibrata, con cinque nuove versioni o modelli rinnovati in arrivo nel 2025. L’azienda punta a mantenere la sua leadership nel settore, continuando a concentrarsi sulla riduzione dei costi interni e sull’efficienza operativa.