Volvo Cars lancia la modalità Abbey Road Studios: esperienza audio immersiva a bordo della EX90

Volvo Cars ha annunciato l’arrivo della nuova modalità audio Abbey Road Studios sulla Volvo EX90, un’innovazione che promette di rivoluzionare l’esperienza di ascolto a bordo grazie a un aggiornamento over-the-air (OTA) gratuito. Sviluppata in collaborazione con Bowers & Wilkins e gli iconici Abbey Road Studios di Londra, questa tecnologia audio esclusiva sarà disponibile nelle prossime settimane su tutti i modelli EX90 dotati dell’impianto opzionale Bowers & Wilkins High Fidelity Audio.

La modalità Abbey Road Studios si ispira all’acustica e all’impronta sonora unica degli storici studi londinesi, dove sono stati registrati alcuni degli album più celebri della storia della musica. L’obiettivo è quello di ricreare fedelmente quell’atmosfera anche all’interno dell’abitacolo dell’EX90, uno dei più silenziosi mai realizzati da Volvo. Il risultato è un’esperienza sonora senza precedenti, pensata per chi desidera immergersi completamente nella musica durante la guida.

Il sistema audio da 1610 watt con supporto Dolby Atmos, sviluppato da Bowers & Wilkins, è il cuore di questa nuova modalità. Con ben 25 diffusori posizionati strategicamente nell’abitacolo, la Volvo EX90 è in grado di offrire un suono profondo, dinamico e altamente personalizzabile. L’esperienza può essere modulata grazie a diverse impostazioni predefinite, pensate per adattarsi a differenti gusti musicali e preferenze d’ascolto.

Chi cerca il massimo della personalizzazione può scegliere la modalità “Producer”, che consente di intervenire direttamente su parametri come l’acustica, la profondità del suono e l’ampiezza del campo stereo, proprio come farebbe un tecnico del suono in studio. È possibile passare da un’atmosfera vintage e retrò a un’esperienza più moderna e immersiva, tutto dal comfort dell’abitacolo.

Jeremy Huffelmann, General Manager di Abbey Road Studios, ha dichiarato: “La modalità Abbey Road Studios porta per la prima volta l’audio unico dei nostri studi e delle nostre attrezzature sull’impianto Bowers & Wilkins installato nella Volvo EX90, consentendo al conducente di modulare e personalizzare il suono all’interno dell’abitacolo per un’esperienza di ascolto senza precedenti”.

Questa novità rappresenta uno degli aggiornamenti software più significativi mai introdotti da Volvo Cars, nell’ambito della strategia di continua evoluzione delle sue auto definite dal software. Un approccio che consente alla casa automobilistica svedese di offrire nuove funzionalità e miglioramenti costanti anche dopo l’acquisto dell’auto.

Per i futuri modelli EX90 ed ES90 dotati di impianto audio Bowers & Wilkins, la modalità Abbey Road Studios sarà disponibile già in fase di produzione. Volvo conferma così la propria visione orientata all’innovazione e alla centralità dell’esperienza del cliente, sfruttando al massimo le potenzialità degli aggiornamenti OTA.

Anders Bell, Chief Engineering & Technology Officer di Volvo Cars, ha commentato: “Utilizziamo la tecnologia per migliorare la vita quotidiana di chi guida le nostre auto, per questo è con grande soddisfazione che introduciamo la modalità Abbey Road Studios nella Volvo EX90”.

Con oltre 2,5 milioni di veicoli connessi in 85 paesi, costruiti a partire dal 2020, Volvo Cars sta consolidando la propria leadership nella digitalizzazione dell’automobile, offrendo funzionalità avanzate attraverso aggiornamenti semplici, sicuri e sempre più ricchi di valore per l’utente finale. La modalità Abbey Road Studios è l’esempio perfetto di come tecnologia e passione per la musica possano incontrarsi, trasformando ogni viaggio in un concerto privato su quattro ruote.