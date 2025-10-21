Volvo Cars lancia la ricarica gratuita a domicilio per i clienti svedesi

Volvo Cars ha annunciato una nuova iniziativa che porterà l’esperienza della mobilità elettrica a un nuovo livello per i clienti svedesi. L’azienda offrirà un anno di ricarica gratuita a domicilio per i proprietari di nuove auto completamente elettriche, grazie a un accordo con il gigante energetico svedese Vattenfall.

A partire da febbraio 2026, gli acquirenti svedesi di auto elettriche Volvo potranno percorrere fino a 25.000 chilometri all’anno senza doversi preoccupare dei costi dell’elettricità. Questa offerta innovativa è progettata per attrarre più clienti verso la mobilità elettrica, rendendola un’opzione ancora più conveniente e allettante. L’iniziativa è disponibile per chi acquista o noleggia una nuova auto completamente elettrica e stipula un contratto di fornitura elettrica con Vattenfall.

La chiave di questa proposta è la funzione di ricarica intelligente, accessibile tramite l’app Volvo Cars. Questa tecnologia supporta il sistema energetico complessivo concentrando la ricarica nelle ore in cui i costi e le emissioni di CO2 sono inferiori. “Ascoltiamo i nostri clienti e, attraverso offerte di ricarica gratuita, speriamo di creare valore per loro e accelerare il nostro percorso collettivo verso una società più intelligente e più verde”, ha dichiarato Alejandro Castro Pérez, Vice President Energy Solutions di Volvo Cars.

Il programma non si fermerà alla Svezia. Volvo Cars mira a estendere l’iniziativa a livello globale, collaborando con altri fornitori di energia sostenibile per adattare il programma a diverse aree geografiche. Un aspetto essenziale del percorso di Volvo Cars è il supporto del futuro ecosistema energetico tramite tecnologie come Vehicle-to-Everything (V2X), che permetteranno l’uso delle batterie delle auto come fonte di energia aggiuntiva.

Volvo Cars e Vattenfall hanno una lunga storia di collaborazione nel campo della mobilità sostenibile. Iniziative come lo sviluppo della prima auto ibrida plug-in diesel, la Volvo V60, presentata nel 2012, evidenziano l’impegno delle due aziende. Questo nuovo programma di ricarica gratuita rappresenta un altro passo significativo verso il raggiungimento di un futuro di trasporti a zero emissioni. Branislav Slavic, Head of Customer Solutions per Vattenfall Nordics, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “Il fatto che Volvo Cars aggiunga un’offerta di ricarica a domicilio gratuita garantita da Vattenfall all’acquisto di una nuova auto elettrica è un passo positivo e sostenibile”.

Volvo Cars continua a espandere la propria gamma di veicoli elettrici e prevede di lanciare un nuovo modello, la EX60, a gennaio del prossimo anno, mentre consolidano la loro posizione come leader nell’elettrificazione automobilistica. Con un record di vendite e un crescente portafoglio di auto elettriche e ibride, Volvo Cars si pone come protagonista nella trasformazione verso una mobilità più sostenibile.