Volvo Cars: lancia una cintura di sicurezza multi-adattiva per la EX60

Volvo Cars ha annunciato un significativo progresso nel campo della sicurezza automobilistica con l’introduzione della prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo. Questa innovativa tecnologia sarà presente sulla prossima Volvo EX60 completamente elettrica, prevista per il 2026, e promette di offrire una protezione personalizzata agli occupanti dell’auto basandosi su dati raccolti in tempo reale da sensori avanzati.

La nuova cintura di sicurezza è stata progettata per adattarsi alle condizioni del traffico e alle caratteristiche fisiche individuali dei passeggeri, come altezza, peso e corporatura. Questo avviene grazie alla capacità della cintura di sicurezza di analizzare informazioni dettagliate e modificare le sue impostazioni in base a particolari situazioni. Ad esempio, una persona con corporatura robusta in caso di incidente grave beneficerà di una maggiore tensione della cintura, mentre una persona minuta in un incidente meno grave potrebbe sperimentare una riduzione della tensione per minimizzare i rischi di lesioni.

Un aspetto distintivo di questa tecnologia è l’espansione dei profili di limitazione del carico da tre a undici, offrendo un ventaglio più ampio di risposte ad eventi critici. Grazie agli aggiornamenti software over-the-air, Volvo Cars garantirà continue ottimizzazioni nella funzionalità delle cinture, migliorando la protezione offerta man mano che vengono raccolti ulteriori dati sugli incidenti.

“La prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo rappresentata un’altra tappa fondamentale per la sicurezza automobilistica e un ottimo esempio di come sfruttiamo i dati raccolti in tempo reale, con l’ambizione di contribuire a salvare milioni di vite umane”, ha affermato Åsa Haglund, responsabile del Centro di Sicurezza di Volvo Cars. “Si tratta di un importante aggiornamento della moderna cintura di sicurezza a tre punti, un’invenzione di Volvo introdotta nel 1959 che si stima abbia salvato oltre un milione di vite”.

Grazie a oltre cinquant’anni di ricerche e un database comprendente informazioni su oltre 80.000 incidenti reali, Volvo Cars continua a dimostrare il suo impegno per la sicurezza attraverso innovazioni che vanno oltre gli standard di settore. L’interazione senza soluzione di continuità tra la nuova cintura, gli airbag e i sistemi di assistenza alla guida evidenzia l’approccio integrato di Volvo alla sicurezza, riducendo al minimo il rischio di lesioni.

Il Centro di Sicurezza di Volvo Cars, che celebra il 25° anniversario quest’anno, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel perfezionamento di questa nuova tecnologia, consolidando ulteriormente la reputazione di Volvo come leader nella sicurezza automobilistica. Questo annuncio rientra nella più vasta visione dell’azienda di fornire libertà di movimento sicura e sostenibile, evidenziata anche dai dati finanziari del 2024 che hanno mostrato un utile operativo da record e un massimo storico nelle vendite. Volvo Cars continua a impegnarsi per ridurre l’impronta di carbonio, puntando a raggiungere emissioni net-zero entro il 2040.