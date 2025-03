Volvo sfrutta l’Intelligenza Artificiale e i mondi virtuali per costruire automobili più sicure

Volvo Cars sta facendo passi avanti nel settore automobilistico utilizzando l’Intelligenza Artificiale e i mondi virtuali per sviluppare automobili ancora più sicure. Grazie a tecnologie all’avanguardia come lo splatting gaussiano, l’azienda è in grado di ottimizzare il suo software per la sicurezza, compresi i sistemi di assistenza alla guida, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali.

“Ora siamo in grado di effettuare una sintesi dei dati sugli incidenti rilevati dai sensori avanzati delle nostre nuove auto, per capire meglio come evitare gli incidenti”, spiega Alwin Bakkenes, Head of Global Software Engineering di Volvo Cars. Questo approccio innovativo consente loro di esporre il software a una vasta gamma di situazioni di traffico in ambienti virtuali, accelerando lo sviluppo e la validazione del software per la sicurezza.

L’integrazione della tecnologia NVIDIA consente a Volvo Cars di raccogliere dati provenienti da vari sensori a bordo delle automobili e di contestualizzarli per addestrare i modelli di sicurezza in modo più efficiente ed efficace. Questo investimento in tecnologia avanzata mira a garantire la massima sicurezza possibile per i conducenti e i passeggeri.

Inoltre, Volvo Cars ha una lunga storia di utilizzo dei dati per migliorare la sicurezza stradale, risalente agli anni ’70. Le innovazioni derivate dall’analisi dei dati hanno portato alla creazione di dispositivi di sicurezza cruciali come il Sistema di protezione dalle lesioni da colpo di frusta e il Sistema di protezione dagli impatti laterali. Oggi, l’azienda continua a sfruttare i dati in modo intelligente per prevenire situazioni rischiose sulle strade.

Questi progressi tecnologici non solo migliorano la sicurezza delle automobili Volvo, ma dimostrano anche l’impegno dell’azienda verso la mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente. Con l’obiettivo di diventare un produttore con una gamma completamente elettrica e di ridurre l’impronta di carbonio, Volvo Cars mira a raggiungere emissioni di gas serra net-zero entro il 2040.

L’ utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e dei mondi virtuali da parte di Volvo Cars rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito della sicurezza automobilistica, guidato dall’innovazione e dalla costante ricerca della massima qualità e sicurezza per i propri veicoli.