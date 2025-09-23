Connect with us

Motori

Volvo EX90 2026: ricarica più veloce e nuove funzionalità

Published

Volvo Cars annuncia l’apertura delle prenotazioni per il modello Volvo EX90 2026, che presenta aggiornamenti a livello di hardware e software. Alimentata dal nuovo sistema elettrico a 800 Volt della Casa automobilistica, la EX90 è in grado di effettuare ricariche ancora più rapide, mentre un aggiornamento del computer centrale abilita nuove e migliorate funzionalità di sicurezza, prevenzione delle collisioni e assistenza alla guida.

Le nuove funzionalità comprendono le notifiche di sicurezza connesse in caso di strade scivolose, pericoli imminenti e incidenti sul percorso, oltre all’integrazione della funzionalità e-call automatica con l’Emergency Stop Assist (ESA).

L’ESA è stato progettato per arrestare la vettura in modo controllato all’interno della corsia di marcia qualora il conducente non reagisca alla richiesta del sistema di prestare attenzione o alla segnalazione di mancato controllo del volante, ad esempio a causa di un malore improvviso. Una volta che l’auto è ferma, la nuova funzione e-call metterà automaticamente in comunicazione l’auto con un centro di emergenza collegato a Volvo Cars. Il centro potrà quindi parlare con gli occupanti del veicolo e contattare i servizi di emergenza, se necessario.

Tra le altre novità figurano la funzionalità di sterzata automatica di emergenza ampliata in condizioni di oscurità e il sistema Park Pilot di assistenza al parcheggio parallelo.

Grazie al passaggio a un doppio computer centrale basato sulla tecnologia NVIDIA DRIVE AGX Orin, la EX90 dispone ora di una potenza di calcolo pari a 500 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), che consente a Volvo Cars di migliorare ulteriormente la sicurezza e le prestazioni della vettura grazie a dati, software e intelligenza artificiale.

L’aggiornamento non è riservato solo alle EX90 di nuova produzione: i possessori dell’EX90 edizione 2025 potranno usufruire di un aggiornamento gratuito una tantum del computer centrale della propria auto, da eseguirsi mediante intervento programmato presso un’officina Volvo.

Rispetto al sistema a 400 V del precedente Model Year, la nuova architettura a 800 V riduce la generazione di calore durante la ricarica, consentendo velocità di ricarica più elevate. Le prestazioni di ricarica risultano ulteriormente migliorate grazie al software di gestione della batteria sviluppato internamente dalla Casa automobilistica. Un algoritmo intelligente permette a questo software di lavorare in tandem con il sistema a 800 V per ottimizzare la ricarica, rendendola decisamente più veloce rispetto a quanto era possibile in precedenza e aggiungendo fino a 250 km di autonomia in soli 10 minuti.

La tecnologia a 800 V eroga inoltre più potenza garantendo un’accelerazione più rapida, a fronte di un utilizzo più efficiente dell’energia. In più, questa transizione tecnologica riduce l’impiego di materiali, contribuendo ad alleggerire il peso sia della batteria che dei motori elettrici.

In aggiunta, la EX90 disporrà di un tetto panoramico elettrocromico, introdotto per la prima volta sulla Volvo ES90 uscita di recente. Questo nuovo tetto consente di regolare la trasparenza del vetro per ridurre il riverbero o aumentare la privacy dell’abitacolo semplicemente premendo un tasto.

Gli aggiornamenti descritti rappresentano solo alcune delle novità più significative che saranno introdotte sulla EX90 del 2026.

